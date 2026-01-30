鄭麗文又來了！竟高喊「中國是親人」 陸委會火大：這親戚想併吞你

即時中心／黃于庭報導

「國共兩黨智庫論壇」將在2月3日於北京登場，屆時將由副主席蕭旭岑率團前往，並稱雙方就旅遊、產業、環境、永續發展等進行交流，不觸及政治性議題。國民黨主席鄭麗文日前更宣稱，「美國是恩人、中國是親人」，美中之間不必做選擇。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑以「親戚」比喻兩岸關係，指出若該親戚一天到晚想讓我們破產倒閉、併吞公司，這樣有什麼意義？

蕭旭岑28日宣布，將於2月2日至4日，偕同國政基金會副董事長李鴻源與40名專家學者，前往中國北京出席由雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」交流活動。他也稱，此次論壇將討論兩岸民眾共同關切，攸關兩岸深化交流的前瞻性議題，包括氣候變遷、防災、能源問題、AI未來發展，期盼兩岸能有更多對話與交流合作，不涉及政治議題。

針對國共智庫交流，梁文傑認為，要去就大大方方去，到時候都會知道有誰去，「為什麼不提供名單，我也覺得很奇怪」；而關於鄭麗文稱「中國是家人」，他則認為，假如自己今天開公司，親戚也開公司，可是親戚一天到晚想要讓對方破產倒閉、併吞公司，「這樣的親戚有什麼意義？」

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（圖／民視新聞資料照）

梁文傑也補充說明，中共目的就是要消滅中華民國，「這個是不會變的，任何人不要覺得自己去可以改變他們的目標」，其他一般性交流、去政治化交流，陸委會沒什麼意見，這些交流幾乎每天都在發生，蕭旭岑三天兩頭就帶團去，也沒什麼好驚訝的。

至於國民黨赴中交流，陸委會是否願意正向看待？梁文傑回應，台灣2020年對中國出口大約45%，多年來都維持40%以上，「全球都說台海是最危險的地方，我們也都知道，中共就是要消滅中華民國，我們也在追求國家利益」，台灣去年對中出口已降至26%，這也是基於國家利益的正常做法。

