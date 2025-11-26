即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

隨著中國武力犯台野心持續加大，總統賴清德不僅投書《華盛頓郵報》表達會持續提升國防投資，更宣布將於近期提出史無前例的400億美元（1.25兆新台幣）的國防特別預算案，賴清德今（26）日上午更親自召開記者會說明。不過，國民黨主席鄭麗文下午在中常會竟喊「賴總統，您在玩火啊！」不但讓台海變成火藥庫，還把台灣變成兵工廠。







鄭麗文今日在國民黨中常會召開前提到，今天因為賴清德在《華盛頓郵報》有一份投書，上午更召開重要的記者會，首先就國防預算的部分，這次所提的高達1.25兆的軍事特別預算，連同今年度國防軍事支出9,495億預算，就必須要舉債2千多億，另外還有2項特別預算要舉債1,008億。

她說，若加上今天賴清德所提的1.25兆軍事特別預算，光是今年度舉債規模就要突破5千億，已經遠超法定舉債上限，也對於該有的財政紀律產生嚴重的排擠作用，「這些難道賴總統及國安團隊都沒有任何考量嗎？如何永續、維持世代正義支持如此龐大的國防支出？這點賴總統沒有給任何說明、沒有提出任何可行方案」。

第二，鄭麗文又說，讓她非常遺憾的是堂堂中華民國的元首，對於如此重大的國家政策，竟然沒有向全民報告、沒有和國會說明、沒有進行專業的討論，沒有對於所有可行性進行具體評估，就直接對外國媒體投書，顯然不是向台灣主人的報告。

對此，她又說：「如此自貶身價、自毀國格讓我們覺得難以接受，請問中華民國還是一個民主國家嗎？請問所有特別條例不用經過國會嗎？難道國會只是形同虛設嗎？應該要有的程序正義，應該要有的民主程序，通通不存在，全部被跳過」。

總統賴清德。（圖／民視新聞）

另，鄭麗文稱自己更擔憂，難道台灣跟美方沒有正式管道嗎？要用投書方式宣布如此重大的國家政策，這還是史上第一遭，從來沒有看過，這背後的考量是什麼？顯然有非常重大決策失誤，嚴重損害中華民國的國家國格，跟元首應有的格局。

就上午11點賴清德在記者會做的重大宣示，鄭麗文稱「賴總統，您在玩火啊！」，她又稱在大罷免後，賴清德陷入內憂外患、嚴重政治領導危機，相信國人非常殷切盼望重新調整角度，反省過去上任這一年多來的作為跟路線；但現在反而看到更加激進跟危險的手法，將國家安全、2,300萬人的幸福推到懸崖邊，而賴清德重提兩國論，再次大部向台獨邁進，絕對不是2,300萬台灣人民樂見，也不是區域跟國際社會所樂見的事情。

她還喊話，賴清德千萬不要成為麻煩的製造者，賴清德一番談話裡頭，不但讓台海變成火藥庫，還把台灣變成兵工廠；不只投資戰爭，連台灣未來所有經濟產業發展都要建立戰爭上嗎？這是我們所認識的台灣嗎？這是中華民國的價值嗎？

最後，鄭麗文宣稱，身為國會第一大黨、台灣最大在野黨，還是希望賴清德要三思，還是希望國際社會能夠理解台灣人民愛好和平、堅定和平的重大意願，「我們要遠離戰火、避免戰爭，甚至積極成為和平締造者，區域和平穩定最重要的堅實，在這邊再次表達國民黨立場，也希望賴總統三思，希望能懸崖勒馬」。

原文出處：快新聞／鄭麗文又唱和中國？賴清德提1.25兆國防特別預算 竟喊在玩火

