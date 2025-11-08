鄭麗文又惹議！將赴共諜追思會 律師：不弔唁白恐受難者卻弔唁共諜

即時中心／温芸萱報導

國民黨主席鄭麗文繼稱「普丁不是獨裁者」後，又被爆今（8）日將出席統派社團舉辦的「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但該會實際追思對象卻是遭國民政府處決、被中共追封為「革命烈士」的共諜將官吳石。對此，律師林智群在臉書痛批，鄭麗文代表國民黨，卻要追思被國民黨槍斃的共諜，更質疑「白色恐怖被害人，國民黨都沒去弔唁了，結果去弔唁共諜？」。

國民黨新任黨主席鄭麗文上任後爭議不斷，繼日前表示「普丁不是獨裁者」引發外界批評後，又被爆料雞日將出席統派社團舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。雖名為追思白色恐怖受難者，但實際上主要祭祀對象卻是被國民政府定罪處決的共諜將官吳石。消息一出，再度引發輿論譁然，批評聲浪不斷。

根據了解，吳石曾任國軍第16集團軍副總司令及國防部參謀次長，於1947年間遭中共吸收，長期向共產黨提供軍事情報。1949年國民政府撤退來台後仍未停止滲透行動，最終於1950年遭逮捕，並在同年於馬場町遭槍決。中國隨後追認其為「革命烈士」，成為中共體系內級別最高的共諜之一。如今，鄭麗文以國民黨主席身分出席追思活動，被外界質疑立場錯亂、政治意涵耐人尋味。

吳石是中共當年安插於國民政府內部最高階共諜將官。（圖／翻攝維基百科）

對此，律師林智群今日在臉書發文指出，該場秋祭追思的核心對象正是吳石，他是當年中共滲透國民政府的最高層級間諜之一。林智群強調，吳石的案件當年牽連多名國軍高層，連蔣介石本人在日記中都寫下「心寒」二字，足見震撼程度。林痛批，鄭麗文身為國民黨主席，如今卻要追思被國民黨槍斃的共諜，「國民黨那麼心疼共諜，當年為什麼要槍斃人家？」

他更質疑，國民黨若真要反省歷史，應先向白色恐怖無辜受難者致意，而非向中共烈士表達敬意。林智群怒嗆「連共諜都可以追思，國民黨還反共嗎？那些白色恐怖被害人，國民黨都沒去弔唁了，結果去弔唁共諜？」。

