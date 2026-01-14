鄭麗文又瞎扯！竟憂賴清德「複製尹錫悅戒嚴」 徐國勇動怒開嗆了

即時中心／黃于庭、謝宛錚報導

南韓前總統尹錫悅2024年12月發動緊急戒嚴，遭特別檢查組以內亂罪起訴，檢方認其破壞法治，昨（13）日建請法院判處死刑。未料，國民黨主席鄭麗文今（14）日竟以此事對比總統賴清德，指稱其可能會複製尹錫悅路線，民主恐怕一夕之間化為烏有。對此，民進黨秘書長徐國勇回嗆，鄭麗文這種說法就是在胡扯，國民黨應該自己要先檢討戒嚴。

「他應該先去想一想蔣介石、蔣經國戒嚴吧？」，徐國勇炮火猛攻鄭麗文，應該先去想一下，戒嚴就是他們國民黨，用沒有根據、不能類比的韓國狀況來想台灣，就猜測賴清德會戒嚴？「我不客氣地講，那叫胡扯」。

徐國勇痛批，如果鄭麗文講這種話，他要不客氣地批評2個字「胡扯」，不必去做這種無謂的猜測、胡扯，一點意義都沒有，台灣跟韓國不一樣，完完全全不一樣。

對此，徐國勇強調，如果鄭麗文要說戒嚴，請她去檢討國民黨戒嚴38年多，當時台灣人民受了多少苦？白色恐怖怎麼發生的？他們應該檢討，他們執政的時候，是否跟韓國前總統一模一樣？他再度重申，不會有像鄭這種無謂揣測、胡扯的狀況發生。

