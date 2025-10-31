鄭麗文反對國防預算達GDP5% 綠委轟論述矛盾：削弱台灣的誠信

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

即將接任國民黨主席的鄭麗文，日前接受德國之聲專訪時聲稱「普丁不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」，引起熱議。對此，民進黨立委陳冠廷今（31）日警告，鄭麗文做出模糊或錯誤的詮釋，不僅與國際共識背離，更可能損害台灣在民主陣營中的信譽與價值定位。

民進黨立委陳冠廷今（31）日說，鄭麗文做出模糊或錯誤的詮釋，與國際共識背離。（資料照）

鄭麗文日前在德國之聲訪問中說，「普丁並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖。」並且進一步說明，俄羅斯已經民主化很多年，全世界沒有一個完美的民主社會，即便今天美國的民主都有非常多問題待改革，但普丁是一個透過民主選票產生的總統，不能說他是個獨裁者，這樣一個帽子扣上去太不合理，也太不公平。

陳冠廷指出，普丁長期透過操弄選舉、迫害政敵、箝制媒體與司法體系，早已摧毀民主制度的根基。這種「以民主之名行威權之實」的統治手法，早已被國際社會一致認定為獨裁體制的典型案例。「作為我國主要政黨的領導人，若對此做出模糊或錯誤的詮釋，不僅與國際共識背離，更可能損害台灣在民主陣營中的信譽與價值定位。」

針對鄭麗文稱「不放棄以武力保衛台灣」，卻反對將國防預算提升至GDP5% 。陳冠廷痛批，防衛決心不能只是口號，如果口頭上主張保衛台灣，卻在實際政策上反對強化國防資源，這樣的矛盾態度，只會削弱外界對台灣戰略誠信的信任。

身兼台灣與烏克蘭國會議員友好協會會長的陳冠廷強調，台灣正面臨威權主義擴張與區域安全挑戰，唯有強化自主防衛能力、確保國防資源充足，才能真正維護和平、避免戰爭。「烏克蘭的今日，就是民主世界低估威權代價的明證。當我們面對威脅時，模糊的價值與遲疑的決心，永遠無法換來真正的和平。」

