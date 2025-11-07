即時中心／潘柏廷報導

國民黨主席鄭麗文，被媒體掌握明（8）日將參與「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」並擔任致詞人；值得注意的是，本次活動主辦方為統派立場的「台灣地區政治受難人互助會」，而鄭麗文主要追思者竟是中共在1950年代安排在國民黨政府的最高階共諜將官吳石，後被查獲遭處死刑，而中共將其視為「烈士」。對此，綠委王定宇今（7）日在臉書痛批，國民黨淪為中共附庸支黨部。

據《自由時報》獨家報導，鄭麗文不僅今日下午會出席馬習會10週年研討會，更在明日預計參加由「台灣地區政治受難人互助會」舉行「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」；鄭麗文主要追思的對象則為吳石，對方背景則是在1950年所破獲中共安插在國民黨政府內部最高階共諜將官，並在戰後國共鬥爭時期提供中共重要情報，而在來台前被賦予「密使一號」後繼續在台灣從事地下工作被查獲遭判死刑，中共事後更將其奉為「烈士」。

對此，王定宇今日在臉書痛批，國民黨主席竟然追思最高階共諜，「國民黨黨主席追思共產黨共諜為先烈，這是直接站在中共的立場，簡直是對著蔣介石臉上吐口水、對著因為共諜洩密而犧牲的國軍豎中指，更是敵我錯置、對中華民國台灣的直接背叛，中國國民黨淪為中共附庸支黨部！」。





原文出處：快新聞／鄭麗文受邀參加「統派追思共諜活動」 王定宇：淪為中共附庸支黨部

