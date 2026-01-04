鄭麗文受邀青商會活動 強調節能減碳、兩岸和平

國民黨主席鄭麗文（上台者）4日在青商會活動中，強調淨零碳排、兩岸和平等議題。（邱立雅攝）

新竹市長高虹安4日受邀到新竹縣參加青商會中華民國總會活動。（邱立雅攝）

國際青年商會中華民國總會4日在新竹縣舉辦第74屆總會長暨理監事就職典禮，新竹市長高虹安、國民黨主席鄭麗文以及新竹縣副縣長陳見賢均受邀出席，鄭麗文在致詞中高度讚揚青商總會長期關心節能減碳與氣候變遷等全球性命題，展現青年企業家對社會責任的承擔。

鄭麗文在致詞時表示，台灣身為太平洋島嶼，面對氣候變遷首當其衝，尤其在出口貿易導向的經濟體系下，節能減碳已是攸關生存的挑戰。她直言，台灣近年在國際環保評比中仍有極大的進步空間，期許未來能與青商總會加強合作，推動零碳家園的理想，讓台灣在環保領域發揮實質影響力。

鄭麗文認為，台灣雖然地狹人稠，卻憑藉獨特的海洋文明精神，在全球產業鏈中找到利基，孕育出無數隱形冠軍與護國神山，這種與世界接軌的特質，正是台灣立足全球的關鍵。

針對國際情勢，鄭麗文強調「全球和平」是維持自由開放市場的前提，也是台灣持續壯大的基礎。她呼籲青年領袖應將開創和平視為天職，從台灣出發，致力於兩岸與區域環境的穩定。她認為台灣領袖具備專業素養與國際眼光，在創造財富之餘更投身公益回饋世界，這種優質的台灣精神，正是國際社會支持台灣的核心動力，期勉青商夥伴繼續在國際舞台發光發熱。

陳見賢則代表地方表達歡迎，他表示新竹縣是科技與創新的交匯點，代表著充滿能量與活力的精神，他勉勵在場青年領袖來到新竹發展，透過彼此的交流與正能量，為社會帶來祥和與活力。

高虹安則表示，青商會是全球及台灣最大的NGO，而新竹市作為全台最年輕的城市，平均年齡僅40歲，市府對青年政策不遺餘力。任內成立首個青年發展中心，專責推動青年事務，並擴大青年委員會參與公共政策，成為各縣市效法的對象，她期許與青年領袖共同開創未來。

