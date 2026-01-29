鄭麗文口出狂言喊「中國是親人」 鍾佳濱反嗆：難道要認賊作父？

即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

國民黨副主席蕭旭岑昨（28）日上午正式宣布，將在下週率團赴中國北京參加國共智庫論壇；黨主席鄭麗文昨日下午在中常會談話中，更喊出「美國是恩人、中國是親人」，消息一出受到各界關注。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（29）日則開嗆，儘管兩岸人民希望和平交流，但只要習近平一天不放手、國台辦一天不停止嗆聲、軍機共艦不擾台，怎麼可能把敵人當作親人，「難道鄭麗文要認賊作父嗎？」。

鍾佳濱今日在黨團記者會中，回應鄭麗文的「美國是恩人、中國是親人」說法；他表示，美國總統川普去年（2025）帶起美國貿易對手國對等公平的關稅談判，而台灣談判團隊爭取非常好的條件，除與競爭對手日韓都是15%不疊加，包括成為全球首個獲得232條款最惠國待遇的國家。

話鋒一轉，他說，國內居然還有人要帶領親中疑美的角度，進一步懷疑目前美國對於維持對美貿易公平的原則，對此表達非常遺憾，「難道能夠無視於台灣政府談判團隊，幫傳產等爭取這麼好的條件，難道還要質疑、拖延，還不怕日久生變嗎？」。

因此，鍾佳濱認為，所有對於台灣政府團隊過去對美貿易談判的結果，有任何質疑美國最近對其他國家的重啟或要求的人，理當應反過來思考「我們談好的，就要照做照走，這是美國和其他國家一致的原則；至於哪些國家沒有辦法尊照原則，各個國家有各自面對的難題，但在台灣不容許好不容易談判的好條件，因藍白卡關而日久生變」。

民進黨立委范雲。（圖／民視新聞）

范雲則回，就算鄭麗文認為中國是親人，但這位親人對自己親人每天情緒暴力、威脅肢體暴力、武力暴力，那就是家暴，而家暴則要國家介入，至於國家之間就是國際介入，「可是鄭麗文什麼時候對家暴的親人有任何一聲譴責，甚至站在家暴方譴責受害者，因此拿親人比喻，也提醒鄭麗文家暴不應該跟施暴者站在一方」。

對於鄭麗文的「中國是親人」說，鍾佳濱則表達「非常問號、問號、問號」，並指出，中國一天到晚派共機共艦擾台，在台灣人民心目中可能是敵人，居然會把敵人比喻成親人，「別忘了中共跟解放軍真的就是威脅台灣國家安全的敵人」。

鍾佳濱更指出，儘管兩岸人民希望和平交流，但只要習近平一天不放手、國台辦一天不停止嗆聲、軍機共艦不擾台，怎麼可能把敵人當作親人，「難道鄭麗文要認賊作父嗎？」

至於對於鄭麗文的「美國是恩人」說，鍾佳濱則強調大可不必，任何國家是平等往來都是友人，互相有益大家就平等交往共同互惠，至於說中國是親人要大舉散播疑美論，豈不是恩將仇報嗎？「說人家是恩人，又要打著反美旗幟質疑美國對台軍售，要影響兩岸和平，鄭麗文千萬不要認賊作父」。





