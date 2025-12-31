鄭麗文只接受九二共識能和平 徐國勇：這是在作夢

鄭麗文只接受九二共識能和平 徐國勇批國民黨：這是在作夢。(曾薏蘋攝)

國民黨主席鄭麗文今提到，要民進黨接受九二共識就能贏來和平？民進黨祕書長徐國勇表示，習近平講得很清楚，「九二共識」就是一國兩制，國民黨至今還在想九二共識、一中各表，「這是在作夢」。

徐國勇今受訪指出，習近平講得很清楚，「九二共識」在中國共產黨九三閱兵也再次強調，只有一個中國，就是中華人民共和國，國民黨至今還在想九二共識、一中各表，這是在作夢、國民黨不要再自欺欺人。

他說，國民黨對於這種侵擾性、沒有正義性的軍演，應該同聲譴責，因為已危害區域和平，甚至對台灣的周邊造成侵擾，中國國民黨雖然名稱有個「中國」，但不要忘記，現在是立足台灣，應該要譴責這種侵擾性、沒有正義性的軍演才對。

他說，台灣是軍演受害者，國民黨居然沒有譴責加害人、反而回頭檢討台灣這個被害者。這樣的政黨正當性在哪裡？

他強調，對於國民黨的相關回應，他極為失望，應該跟所有政黨站在一起維護台灣和平、安全，同聲譴責中華人民共和國，希望中國國民黨能真正為台灣和平跟幸福努力的政黨，而不是和要侵擾台灣的共產黨在一起，會讓人民失望，希望國民黨好好想想、反省一下，到底在站哪一邊？要想清楚，也要想想兩蔣兩位黨主席都是反共立場，為何這個時候的國民黨變成親共，令人非常不解，應該共同思考譴責中華人民共和國的軍演。

