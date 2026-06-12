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即時中心／熊家瑜報導

國民黨主席鄭麗文原訂於美東時間10日下午，前往白宮拜會國安會官員，但有媒體報導，美方在未告知原因的情況下取消國安會官員的會晤。對此，民進黨立委王定宇昨（11）日在社群媒體發文分析可能的3個原因，首先，美國對鄭麗文領導的國民黨信賴度大幅下降；另外，鄭麗文針對軍售的發言，「形同指涉美方有問題，無疑是對他們的羞辱」；最後，鄭麗文的言論與北京高度一致，恐成「美台關係破壞者」。

鄭麗文原訂前往白宮會晤國安會官員 遭無理由取消

媒體指出，鄭麗文一行原本表定鄭麗文原訂在美東時間10日午後，前往美國白宮拜會國安會官員，後稱會面改在AIT華府總部，見面官員不如3月台中市長盧秀燕訪美時的資深主任層級。但有媒體揭露，美方正式通知原訂與國安會官員的見面在未告知原因的情況下取消。

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對此，王定宇今日在臉書上發文指出，訪美路上「沒有美方重要政治人物願意見鄭麗文」，多數是地方層級、親中學者，走訪的多數是智庫、校園、植物園、紀念圖書館；原以為至少能見到白宮國安會官員和AIT官員（而且層級和地點都不如盧秀燕），現在連這個基本款都沒有了。

美方不說明理由取消會晤 王定宇分析3原因

王定宇因而分析，美方不說明理由取消國安會會晤，至少有三個層次的原因：

首先，王定宇指出鄭麗文領導的中國國民黨已經不被美國視為可信任的夥伴，而是成了台灣安全、區域安全、美台關係的破壞者。

快新聞／鄭麗文吃閉門羹？傳遭美方取消國安會晤 王定宇分析3原因

民進黨立委王定宇。（圖／民視新聞資料照）

鄭麗文誣指台美軍售是空白授權 王定宇：形同指涉美方有問題

再者，王定宇分析，鄭麗文所領導的國民黨和黃國昌的民眾黨，對於攸關台灣安全和區域安全合作的8年1.25兆的軍購特別條例，這是台美雙方研議的結果，鄭麗文和黃國昌卻將之誣指為「空白授權」，並指控民進黨政府「貪污」，此舉讓美國國安及軍方系統大感不滿。

王定宇續指，在台灣政府和美方安排二次機密報告特別預算案內容明細後，還在說「空白授權」，又毫無證據指控軍購弊案，「形同指涉美方有問題，無疑是對他們的羞辱」，更是把台灣國內的政黨政治放在自己的國家安全之上，此外，這些說法和北京高度雷同，更讓人氣結。

王定宇也強調，「事實上，多年來曾經發生重大軍購弊案的，只有國民黨執政時期」。

快新聞／鄭麗文吃閉門羹？傳遭美方取消國安會晤 王定宇分析3原因

民進黨立委王定宇全文。（圖／翻攝自王定宇臉書）

王定宇：鄭麗文完全符合中共論調 是台灣安全破壞者

最後，王定宇認為，鄭麗文此次訪美的言行，完全是中共的論調，根本是在幫習近平造勢，如同福斯新聞所定調，「鄭麗文是北京的」。至於美國會如何處理這個「台灣安全、區域安全破壞者」，值得密切關注！

原文出處：快新聞／鄭麗文吃閉門羹？傳遭美方取消國安會晤 王定宇分析3原因

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