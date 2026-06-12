鄭麗文吃閉門羹？傳遭美方取消國安會晤 王定宇分析3原因
即時中心／熊家瑜報導
國民黨主席鄭麗文原訂於美東時間10日下午，前往白宮拜會國安會官員，但有媒體報導，美方在未告知原因的情況下取消國安會官員的會晤。對此，民進黨立委王定宇昨（11）日在社群媒體發文分析可能的3個原因，首先，美國對鄭麗文領導的國民黨信賴度大幅下降；另外，鄭麗文針對軍售的發言，「形同指涉美方有問題，無疑是對他們的羞辱」；最後，鄭麗文的言論與北京高度一致，恐成「美台關係破壞者」。
鄭麗文原訂前往白宮會晤國安會官員 遭無理由取消
媒體指出，鄭麗文一行原本表定鄭麗文原訂在美東時間10日午後，前往美國白宮拜會國安會官員，後稱會面改在AIT華府總部，見面官員不如3月台中市長盧秀燕訪美時的資深主任層級。但有媒體揭露，美方正式通知原訂與國安會官員的見面在未告知原因的情況下取消。
對此，王定宇今日在臉書上發文指出，訪美路上「沒有美方重要政治人物願意見鄭麗文」，多數是地方層級、親中學者，走訪的多數是智庫、校園、植物園、紀念圖書館；原以為至少能見到白宮國安會官員和AIT官員（而且層級和地點都不如盧秀燕），現在連這個基本款都沒有了。
美方不說明理由取消會晤 王定宇分析3原因
王定宇因而分析，美方不說明理由取消國安會會晤，至少有三個層次的原因：
首先，王定宇指出鄭麗文領導的中國國民黨已經不被美國視為可信任的夥伴，而是成了台灣安全、區域安全、美台關係的破壞者。
民進黨立委王定宇。（圖／民視新聞資料照）
鄭麗文誣指台美軍售是空白授權 王定宇：形同指涉美方有問題
再者，王定宇分析，鄭麗文所領導的國民黨和黃國昌的民眾黨，對於攸關台灣安全和區域安全合作的8年1.25兆的軍購特別條例，這是台美雙方研議的結果，鄭麗文和黃國昌卻將之誣指為「空白授權」，並指控民進黨政府「貪污」，此舉讓美國國安及軍方系統大感不滿。
王定宇續指，在台灣政府和美方安排二次機密報告特別預算案內容明細後，還在說「空白授權」，又毫無證據指控軍購弊案，「形同指涉美方有問題，無疑是對他們的羞辱」，更是把台灣國內的政黨政治放在自己的國家安全之上，此外，這些說法和北京高度雷同，更讓人氣結。
王定宇也強調，「事實上，多年來曾經發生重大軍購弊案的，只有國民黨執政時期」。
民進黨立委王定宇全文。（圖／翻攝自王定宇臉書）
王定宇：鄭麗文完全符合中共論調 是台灣安全破壞者
最後，王定宇認為，鄭麗文此次訪美的言行，完全是中共的論調，根本是在幫習近平造勢，如同福斯新聞所定調，「鄭麗文是北京的」。至於美國會如何處理這個「台灣安全、區域安全破壞者」，值得密切關注！
原文出處：快新聞／鄭麗文吃閉門羹？傳遭美方取消國安會晤 王定宇分析3原因
更多民視新聞報導
真的要讓台灣被統一？鄭麗文竟自爆「藍營會當搭橋者」民進黨團傻眼了
鄭麗文訪美驚見和統會長、中國黑幫！陸委會警告：中共已滲入僑界
才宣傳被「破格招待」鄭麗文就慘遭放鴿子！學者酸：可謂光速打臉
其他人也在看
幼兒園唱中共黨慶歌！陸委會：不怪老師、已請北市教育局處理
6月畢業季來臨，有幼兒園家長在Threads發文指，園方要孩子在畢業典禮唱各種中國歌曲，甚至還包含慶祝中共建黨百年的紅色歌曲《把未來點亮》。對此陸委會副主委梁文傑今（11日）回應指出，事發在台北市公立幼兒園，陸委會在等北市教育局回覆處理結果，他也說，歌詞乍看沒問題，不責怪幼兒園老師，但此曲確實是為了中共百年黨慶所寫，家長提出疑慮，校方就應確實處理改正。
監委名單出爐炸鍋！蔣萬安喊：藍白全部否決
[NOWNEWS今日新聞]總統賴清德昨（11）日提名第7屆監察委員共29人，以及正副院長2人，引外界熱議廢考監的話題。對此，台北市長蔣萬安今早發文表態，重點已不是人選適不適任，而是監察院是否仍有存在必...
2026世足小組賽懶人包｜6月12日賽果速看＋6月13日加拿大、美國開幕 賽程＋直播資訊一次看！
台灣時間 6月13日，2026年國際足總世界盃小組賽比賽日第2天有2場精采賽事，輪到加拿大以及美國盛大開幕！本文整理完整對戰資訊與觀戰重點以及 6月12日 賽果速看，讓你一次掌握。
虎航台北飛往札幌班機通報「駕駛艙冒煙」 緊急降落新千歲機場
日本媒體報導，日本北海道新千歲機場事務所等單位表示，一架從台北出發的台灣虎航234號班機通報「駕駛艙冒煙」，今天上午11時（台北時間10時）左右，緊急降落於新千歲機場的B跑道。台灣虎航表示，該班機沒有迫降，是在落地階段發生電子艙（飛機機房）煙霧警告，駕駛艙組員依航管指示順利完成落地作業，旅客均安全離機，並已主動向民航局通報。
SpaceX掛牌行情嗨！第一金00910跳空大漲10% 重返70元大關
全球太空衛星股上演歡慶行情，迎接史上最大規模IPO！由馬斯克（Elon Musk）打造的火箭公司SpaceX將於美股時間6月12日正式掛牌上市，引爆市場資金提前卡位太空經濟板塊。受此利多激勵，全台唯一聚焦太空衛星的主題型ETF第一金太空衛星（00910）今（12）日開盤跳空大漲重返70元大關，盤中大漲逾 10%。
遭黃山料爆「假裝昏倒、哭鬧敲門」追愛！陳玉珍「昔日清純玉照」曝光⋯本尊發聲反擊
暢銷作家黃山料被YouTuber多米多羅開酸文章灌水，直批他6本作品內容都大同小異，而被網友稱為「廢話體」文學，意外讓網友翻出黃山料2019年底的爆料舊文，揭露國民黨立委陳玉珍約20年前的「衝動追愛往事」。舊文再度引起熱議之外，也釣出陳玉珍受訪駁斥內容「說謊、胡說八道」，強調黃山料不知情卻以片面資訊渲染私事，質疑對方昔日藉她聲量博關注，怎料也讓陳玉珍的陳年清純照跟著曝光。
傅子純今頭七！遺孀淚崩曬吻照…叮囑1句看哭全網
娛樂中心／王妤倢報導曾以民視經典大戲《新兵日記》中「楊海生」一角爆紅全台的實力派男星傅子純，多年來深耕台灣本土八點檔，憑藉在《風水世家》、《多情城市》、《愛的榮耀》等多部熱播大戲中的精湛演技，成為無數台灣觀眾心中最熟悉的螢幕熟面孔。不料，本月7日卻驚傳他因急性白血病（俗稱急性血癌）引發突發重症，雖經醫療團隊全力搶救，最終仍不幸宣告不治，享年46歲，突如其來的死訊震驚演藝圈。今（12）日將進行傅子純的頭七法會，其悲痛欲絕的遺孀也在深夜寫下長文，字字血淚地向在天之靈的丈夫深情喊話：「頭七不准你再去看別人了，記得回家看看兒子、女兒。」令人看了萬分鼻酸。
《鐵拳教育》紅到好萊塢！ 金武烈撞臉約翰希南「釣出本尊認證」互玩經典梗
近期影劇圈最熱門的話題，絕對非Netflix爽劇《鐵拳教育》莫屬。該劇憑藉著拳拳到肉的打擊感與極具爭議的社會議題，迅速在各大社群平台上掀起討論狂潮。然而，最讓影迷津津樂道的話題又添一樁。男主角金武烈因為精壯的體格與剛毅的輪廓，被全球網友戲稱為「韓國約翰希南（Korean John Cena）」，沒想到這波討論竟然真的釣出好萊塢巨星約翰希南（John Cena）本尊，在擁有超過2100萬粉絲的個人IG上無預警曬出金武烈的劇照，引爆全網驚呼：「這到底是什麼夢幻聯動！」
天逸財金涉吸金逾30億元 逾千民眾受害 負責人起訴求刑12年
天逸財金公司溫姓負責人等人，推出多項投資商品，對外宣稱保本，招攬民眾投資涉嫌不法吸金逾30億元。台北地檢署今天（12日）依違反銀行法等罪起訴溫男等11人，並對溫男求刑12年，並對高姓總經理等三名共犯求刑9年。
高雄市長最新民調出爐！賴瑞隆贏柯志恩 「2族群」成影響選情槓桿
2026高雄市長選情最新調查結果顯示，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆以支持度46.2%、當選看好度53.6%領先國民黨的柯志恩，並受惠於高雄市長陳其邁76.2%施政滿意度及綠營基本盤優勢。但調查也發現20至39歲族群對賴瑞隆的支持明顯低於整體平均，且中間選民尚未進入選戰、民眾黨支持者仍可能成為影響選情的槓桿，柯志恩並非毫無機會，部分地區已出現柯領先現象。
獨家》基層醫護冒雨赴北榮陳抗 工會：同仁平均遭欠薪10萬元
台北榮民總醫院企業工會今（12）日於大雨中進行成立以來的首次陳抗行動。台北榮總職業工會理事長黃甘迪接受《民報》採訪時指出，若依院方現行不合理的計算方式，基層同仁平均每人至少被欠薪10萬元上下。他痛批院方在5年加班費追溯作業上強行要求員工檢…
台灣「這區」中國移民激增48%？網傳2028恐被「和平超渡」 中港澳配偶數據曝光
近年兩岸關係持續緊張，近日網路傳出「中部正被人口置換」的訊息，內容聲稱據房產社群跟人口數據爆料，台中市北屯區的中國移民人口，在10年內暴增48%，恐造成國安危機，且全台灣「支持中共統治」比例最高的地區也是中部；文中更形容這是無聲的清洗，因屆時不用一兵一卒，台灣民主即將在2028年被和平超渡，還強調這並非危言聳聽，而是正在上演的「人口結構終局之戰」。對此，事實......
警分隊長涉貪瀆 財產來源不明逾1200萬元 嘉院裁准羈押
嘉義地檢署偵辦嘉義市警察局第一分局何姓分隊長涉貪瀆案，何男及電子遊戲場業者遭聲押，兩人均否認犯行。嘉義地方法院依何男有串證、湮滅證據之虞，及財產來源不明逾1200萬元，裁定羈押並禁止接見、通信；業者交保。
出席經諮會 許勝雄：AI發展最重要是電力
[NOWNEWS今日新聞]經濟部長龔明鑫今（12）日召開首場經濟及產業發展諮詢會，與企業界及工商團體一同商研經濟對策。擔任經諮會共同召集人、金仁寶集團總裁許勝雄會前受訪表示，會中預估討論政府如何支援企...
日本妹來獨旅！1圖曝「回飯店在幹嘛」 台人狂讚內行：根本台灣專家
台灣美食眾多，吸引不少觀光客來台旅遊。近來還有一名日本女網友分享，來台獨旅回到飯店後，第一件事不是休息，而是在桌上擺滿台灣夜市美食及水果，豐富程度讓不少台灣人驚呆，直呼「太內行！懂吃！」
讚沈伯洋可能當選市長！蔡其昌替棒球迷請命
[NOWNEWS今日新聞]民進黨立法院黨團總召、中華職棒大聯盟會長蔡其昌今（12）日表示，民進黨台北市長參選人沈伯洋聲勢越來越好，非常有可能當選台北市長，因此先拜託一定要多多支持棒球，如同棒球迷所講的...
班機驚傳「駕駛艙冒煙」緊急降落新千歲機場！台灣虎航還原真相
今（12）日稍早日本媒體報導，一架從台灣桃園飛往北海道新千歲札幌的航班，駕駛艙突然冒出陣陣濃煙，緊急迫降新千歲機場，機場一條跑道因此關閉。對此，台灣虎航回應，航機於落地階段發生電子艙煙霧警告，已主動向航管通報，並順利完成洛帝作業，旅客均安全並依正常程序離機。
川普稱美軍已完全勝利！伊朗「51軍事基地遭炸毀」 衛星影像曝光
美伊衝突持續延燒。《BBC》引述衛星影像分析報導指出，自戰事爆發以來，美軍與以色列聯手空襲伊朗境內多處軍事設施，已造成至少51座軍事基地受損，其中包括伊斯蘭革命衛隊（IRGC）總部、空軍基地、海軍設施及彈道飛彈基地等重要據點，多處建築遭摧毀，部分區域幾乎淪為廢墟。
尹錫悅再遭重判30年 被控用無人機侵入北韓 製造戒嚴藉口
韓國前總統尹錫悅因涉嫌在2024年下令軍用無人機到北韓，企圖以此為戒嚴製造藉口，韓聯社報導，首爾法院今天（12日）判處尹錫悅30年有期徒刑。
小江蕙《五燈獎》突被淘汰…蔡小虎怒走人「不錄了」 藏30年黑幕首公開
【緯來新聞網】台語歌手陳思安因擅長模仿天后江蕙，被封為「小江蕙」。過去因經營直銷失利慘賠1000萬，