鄭麗文向共諜鞠躬 何啟聖痛斥「他」：沉默埋葬了軍人的尊嚴

國民黨主席鄭麗文及副主席季麟連。 圖：翻攝自何啟聖臉書

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文日前出席「白色恐怖受難者秋祭」，在馬場町向受難者行九十度大禮，現場播放《安息歌》，氣氛莊嚴肅穆。此舉卻引發強烈爭議，知名媒體人何啟聖9日直批，「這首原屬於殉國者的樂章，如今被用來悼念企圖摧毀中華民國的地下組織，邏輯荒腔走板」，並點名全場最刺目的矛盾，不是鄭麗文的政治錯亂，而是站在她背後、沉默如石的國民黨副主席，黃埔出身、長年統領軍系的季麟連。

何啟聖指出，季麟連比任何政客都更清楚白色恐怖的歷史真相。白恐並非「民主受難史」，其中雖有冤案，但主體是國共內戰延伸的隱蔽戰線，包括中共台灣省工委、二七部隊、地下交通線、情報網與武裝暴動部署等，這些人不是「不同政見者」，而是「受命於中共、顛覆中華民國的敵後組織」。然而，如今黨主席向這些組織鞠躬，軍系代表季麟連卻選擇沉默，形同對歷史與軍魂的背叛。

廣告 廣告

他進一步指出，鄭麗文不懂軍事尚可原諒，但季麟連不能裝作不知道。當年吳石洩漏的，是包括國軍兵力部署、戰備計畫、海防弱點等核心機密，導致部隊被埋伏、港口失守、情報官遭清除，造成無數軍民傷亡。吳石不是受難者，而是叛變者；鄭麗文不懂可以理解，但季麟連身為將領卻噤聲，這已非中立，而是背叛。

何啟聖還回顧，這並非季麟連第一次選擇沉默。2022年安倍晉三遇刺後，國民黨主席朱立倫下令全黨降半旗，時任黃復興黨部主委的季麟連對此亦未發聲。安倍多次否認南京大屠殺、向靖國神社獻花，對國軍出身的季麟連而言，靖國神社象徵民族屠殺記憶，「最該提醒黨中央底線不能混為一談的人，卻選擇噤聲」。

他最後痛批，季麟連的沉默已成慣性，從安倍事件、黃復興裁撤，到如今面對黨主席向中共地下組織鞠躬，皆未出聲。他已非軍系領袖，而是逢迎權力的政客。最悲哀的是，他讓真正的反共英烈再度沉默於荒塚。

何啟聖呼籲：「季麟連，你曾穿軍服、立誓、效忠中華民國，知道何為敵我邊界。你一次又一次選擇沉默，不是無聲，而是背叛的聲音——背叛歷史、背叛忠誠、背叛軍魂。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

邀台參與環太軍演 美軍委會議員：集體警告中勿犯台

(影)議員問「盧秀燕是你媽？」中市府官員不敢答 翁達瑞批：滿朝盡是奴才！