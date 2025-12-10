鄭麗文向歐洲駐臺代表告狀「中國三張門票說」 批「萊爾校長」再度啟動抹黑供應鏈

國民黨主席鄭麗文為媒體報導「三張門票」的故事，對所有歐洲駐臺代表聲明，整篇報導全部瞎編。（圖片來源／國民黨臉書）

國民黨主席鄭麗文今（10）日在中常會表示，她中午正好與所有歐洲駐臺代表午宴，特別說明《自由時報》報導「三張門票」，整篇報導全部瞎編，到底怎麼可以這麼沒有新聞道德底線？

「副主席張榮恭與蕭旭岑跟國台辦主任宋濤談了什麼，竟然比我更清楚？」鄭麗文指出，她必須再次鄭重澄清，也跟各國代表說明，同時請文傳會主委吳宗憲發出正式律師函，保留法律追訴權。

「其他人跟著自由時報編故事，民進黨也開始跟著評論，萊爾校長再度啟動供應鏈。」鄭麗文稱，這就是代表民進黨真的很心虛、很緊張，除了用奧步，沒有其他辦法了。

副主席與宋濤見面特別預算還未提出，到底哪來的條件說？

「更何況兩位副主席跟宋主任見面時，民進黨還沒提國防特別預算，那到底哪來的條件說？」鄭麗文強調，國民黨要在臺灣發揮關鍵的影響力，締造兩岸和平，改變兩岸兵凶戰危的這條不歸路，要走的是和平共榮的道路。

鄭麗文在上任後一個多月，馬不停蹄地見了來自各國的駐臺代表、重要智庫、主流媒體，她發現，他們對國民黨錯誤的印象成見，還有民進黨不遺餘力地抹黑，但她強調，不會退卻，一定竭盡所能向國際友人跟社會，說明國民黨主張立場價值。

國民黨主席鄭麗文舉前總統馬英九8年和平穩定繁榮為例稱，軍購從沒成為爭議話題。（圖片來源／鄭麗文臉書）

鄭麗文強調，這不只符合2300萬人利益，也符合國際社會共同期待，不管來自美國、亞洲、歐洲、東南亞、世界各地，她都可以負責任向各位報告，兩岸和平至關重要，國際社會最關注在意的就是，「不可以冒險在兩岸間，發生任何軍事衝突。」

國際社會最在意兩岸不可冒險衝突，馬英九8年和平軍購無爭議

「相信台澎金馬必須扮演關鍵角色，就是國民黨可以發揮關鍵影響力。」鄭麗文稱，但很遺憾痛心，要挑撥、破壞、見不得兩岸好的就是民進黨，總是用這麼卑劣的手法。

鄭麗文並指出，相信兩岸有共同願望，希望和平、和解，不需要任何條件、自我矮化，因為「九二共識」、反對臺獨即已足夠。

她並舉前總統馬英九8年和平穩定繁榮為列稱，軍購從沒成為爭議話題，二戰後臺灣難道不是國民黨是最堅定的後盾？國民黨尋求和解和平不遺餘力，面對來自於內部的各種障礙，更要堅定步伐。

