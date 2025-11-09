鄭麗文否認悼共諜吳石 黃揚明點關鍵字酸：別裝無辜

鄭麗文出席白恐追思會掀議，被指悼念共諜吳石。（圖／翻攝自鄭麗文臉書）





國民黨主席鄭麗文昨（8日）出席統派團體主辦的「白色恐怖受難者秋祭追思會」，原為紀念政治受難者的活動，卻因名單中包含中共間諜吳石，引發是否「悼念共諜」的爭議。鄭麗文強調，活動主軸並非悼念吳石，邀請函中也未提及其名，卻遭媒體刻意扭曲。但政治評論員黃揚明直言打臉，指出主辦單位早在粉專公告中以「烈士」稱呼吳石等人，批鄭不該裝作無辜不知情，強調「在中華民國境內，吳石就是板上釘釘的叛徒」。

黃揚明在臉書發文表示，雖然鄭麗文參與的追思會現場並未出現悼念吳石的儀式，但主辦單位在數日前公開的採訪通知中，直接以「烈士」稱呼吳石等共諜，意圖十分明確。他質疑，身為國民黨主席的鄭麗文，不可能對此毫不知情。

他進一步指出，監察院過去的調查報告並非為吳石平反，而是針對部分審判程序瑕疵提出檢討。報告甚至明確提到，「國防部保密局破獲吳石案，使吳石等人無法再向中共提供嚴重危害國家安全的軍事情報，確實有助於臺海局勢穩定及國家安全維護。」黃揚明強調，吳石等人的後代也未獲補償或賠償金，「這就證明吳石在法律與歷史上，仍是叛徒，而非烈士。」

面對外界質疑，鄭麗文回應，出席秋祭活動是為紀念白色恐怖受難者及其家屬，並非針對個案。她呼籲外界不要將焦點模糊成政治攻防，強調「白色恐怖的追思不該被簡化成鬥爭工具，而是社會集體記憶的一部分」。

