鄭麗文否認普丁是獨裁者 蕭旭岑：怎麼沒人去指責川普

[Newtalk新聞] 國民黨今（1日）舉行全國代表大會，國民黨主席鄭麗文正式上任，面對鄭麗文接受《德國之聲》訪問期間，主張俄羅斯總統普丁是民主選舉產生，並非獨裁者。國民黨副主席蕭旭岑力挺說，美國總統川普和鄭麗文有一樣的答案，為什麼台灣這些人沒有去指責川普？

就鄭麗文認為，俄羅斯民主行之有年，普丁更是透過俄羅斯的民主選舉一票一票而產生。蕭旭岑表示，今年2月24日，美國總統川普被媒體問到同樣的問題，川普跟鄭麗文有一樣的答案，那為什麼台灣這些人沒有去指責川普？他說，另外，台灣在俄羅斯有設立代表處，俄烏戰爭以來，我們也跟俄羅斯買1500億元的石腦油，請問台灣是不是把俄羅斯當成獨裁國家？重點是鄭麗文提示的，台灣不能變成烏克蘭，這是真正的重點。

另就蕭旭岑日前赴中國與國台辦主任宋濤再次見面。蕭旭岑表示，他跟宋濤在中國天津的會面，最重要是確立國民黨跟中國能夠重新展開新的一頁，鄭麗文上任後，兩黨的交流、交往，「我想更加恢復過去馬英九總統時期」，希望達到兩岸更加交流、人員更加往來。

對於未來擔任國民黨副主席。蕭旭岑表示， 正式通過任命後，他會接受鄭麗文的委任跟指派再從事相關工作，不管是青年、文化、兩岸、教育部分，他是馬英九基金會執行長出身，只要適合的主席指派，他都會全力以赴。

