鄭麗文否認追思共諜 黃揚明秀活動文宣打臉：稱吳石為「犧牲烈士」

中國諜戰劇「沉默的榮耀」正夯，主角中華民國國軍中將吳石被吸收擔任共諜，提供情報給解放軍，東窗事發後在馬場町被槍決；國民黨主席鄭麗文8日參加統派團體舉辦的「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思被蔣介石處決的共諜吳石，引發爭議。鄭麗文否認祭拜吳石，媒體人黃揚明秀出採訪通知，內文直接稱呼吳石等共諜為「烈士」，親共立場清晰明白，質疑鄭麗文主席不該裝作無辜不知。現場的致敬文宣品，還包含吳石等四位叛亂案共諜。

針對追思共諜，鄭麗文澄清，她是受政治受難人互助會邀請，出席白色恐怖秋祭慰靈活動，原是為悼念白色恐怖的政治受難人及犧牲者家屬，並反思歷史、展望和平，並非以吳石等人為主角，過去也不曾以他們為主要祭悼對象，收到的邀請資訊當中也未曾提及吳石等人。

（圖／翻攝黃揚明在臉書）

黃揚明在臉書質疑，主辦單位前幾天公開在粉專上的採訪通知直接稱呼吳石等共諜為「烈士」，親共立場清晰明白，鄭麗文主席不該裝作無辜不知。

黃揚明說，吳石沒有被平反，監察院的報告是針對周邊人等的審判過程瑕疵，而非針對吳石的共諜行徑，甚至直言「國防部保密局破獲吳石案，使吳石等人無法再對中共提供嚴重危害我軍戰略部署及攸關作戰成敗的軍事資訊，確實有助於臺海局勢的穩定及國家安全的維護。」

黃揚明表示，吳石等人的「後代遺屬」(吳石的妻子遺屬獲得補償是因她遭到不當審判，與吳石本身案情無關)也沒有補償、賠償金可領。在中華民國境內，吳石就是板上釘釘的叛徒。「奉勸鄭麗文主席，最近有空，先去一趟忠烈祠吧！」

《沉默的榮耀》是 2025 年中國大陸出品的一部歷史諜戰題材電視劇，劇集以1950年前後的台灣為場景，呈現潛藏在台灣地區的共產黨諜報、地下工作線路。主角中華民國國軍將領吳石被吸收擔任共諜，提供情報給解放軍，最後被捕，遭到蔣介石槍決，被中華人民共和國追認其為革命烈士。

