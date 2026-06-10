鄭麗文吹捧習對台有善意 林佳龍：沒人會信

國民黨主席鄭麗文。(國民黨提供)

國民黨主席鄭麗文訪美過程中，持續宣揚反台獨、兩岸同屬一中主張，不僅大讚中共領導人習近平是中國最後一個對台灣有感情、善意的人，更指稱習近平曾向她承諾：「只要兩岸同屬一中，什麼事都好商量。」對此，外交部長林佳龍今日表示，習近平對台灣只有併吞事實，應該沒有人會相信鄭麗文這樣的話。





民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今受訪時諷刺，不曉得鄭習會時，習近平給鄭麗文發了什麼功力，讓鄭麗文在這趟美國行中，對中國、習近平是極度的吹捧。哪怕鄭麗文極度對習近平吹捧，台灣最大的威脅還是來自中共，降低中共對台灣的威脅，用嘴巴講，不如用行動。

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莊瑞雄批判，台灣如果沒有主權，去談和平的話，風險非常的大。台灣任何人執政，只要去主張兩岸同屬一中，習近平就會把將其當作自己人，但這完全破壞現狀，台灣人要嗎，難道台灣人的前途要往哪裡去，要讓北京做決定嗎？





從歷任國民黨主席來看，鄭麗文的言論是最激進的，莊瑞雄列舉，從國民黨過去要反攻大陸、馬英九主張「九二共識、一中各表」；如今，鄭麗文已經是從一中各表退縮到兩岸同屬一中，也要去跟人家談，這叫和平？沒有主權的東西怎麼會叫和平？一個在野黨主席怎麼可以這樣輕率地幫2300萬的人去做這樣的決定。





莊瑞雄直言：「若認為中華民國是個主權獨立的國家，除非國民黨不想要，我們既然是個國家，兩岸本來就不相隸屬，可以決定我們自己未來的，就只有我們這2300萬的同胞，不是在野黨的黨主席去訪了一趟中國以後，你覺得他對你很好，就要把現狀改變，這個做不到，應予以讉責。」