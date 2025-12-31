鄭麗文呼籲朝野和解 預告代表國民黨參加總統府前元旦升旗典禮

鄭麗文今日表示，我們需要一個團結的台灣，而不是撕裂的台灣，我們真的希望朝野和解，化解憲政僵局。（國民黨提供）

明日將迎來2026年元旦，國民黨主席鄭麗文今日表示，我們需要一個團結的台灣，而不是撕裂的台灣，我們真的希望朝野和解，化解憲政僵局，她也預告明日6時會代表國民黨，參加總統府前元旦升旗典禮。

鄭麗文今（31日）主持國民黨中常會時表示，2025年代表字是「罷」字，代表了台灣內部風風雨雨，歷經最撕裂、最仇恨、最對立的一年：新的一年希望未來的代表字是「和」，期待社會祥和、朝野和解與兩岸和平。她說明，2025年台灣經歷大罷免與2次共軍的圍台軍演，新的2026年希望迎來新氣象、新希望與新未來。

鄭麗文談及「和解」，衷心希望一個團結的台灣，而非撕裂，隨時開始伸出橄欖枝，國民黨都張開雙臂歡迎，「我們真的希望朝野和解，化解憲政僵局，讓臺灣能夠運轉，讓真正福國利民的政策預算可以推行。」現在嚴重的憲政僵局絕非國家之福，必須要朝野和解，也喊話綠營支持藍白提出的「台灣未來帳戶」政策。

不只要朝野和解，鄭麗文強調，兩岸也要和解，不能每天劍拔弩張，兵凶戰危，也希望美國與中國也能和解。「和解帶來的是和平，衷心期待台海和平是全世界都共同重視的，兩岸應該共同負起責任，維繫兩岸的和平，避免任何可能的軍事衝突，展開對話交流，和解締造和平。」國民黨將其作為重要使命，絕不讓台灣涉險。

鄭麗文呼籲中國當局別軍事相向，也喊話民進黨政府接受九二共識、公開反對台獨。她強調，前總統馬英九執政8年，向全球證明只要解受九二共識、反對台獨，兩岸就可對話交流和平，「兩岸兵凶戰危會是造成第三次世界大戰最危險的導火線，兩岸都有責任避免戰爭，消弭任何軍事衝突的可能性，展開對話，進行交流。」

最後，鄭麗文指出，明（2026年1月1日）6時她將代表中國國民黨，參加總統府前的元旦升旗典禮，因為國民黨是效忠中華民國、效忠國家、效忠國旗，捍衛中華民國憲法為己任的政黨。「中華民國元旦要到總統府前參加升旗典禮，因為我們永遠捍衛中華民國憲法。」此外，她也提及，8時國民黨中央也將舉辦升旗典禮。

