鄭麗文和傅崐萁是戰是和？
[FTNN新聞網]主筆／單厚之
鄭麗文當選國民黨主席之後，外界一直質疑鄭麗文能否「令出黨中央」，其中一個重要的觀察指標就是，能否指揮、至少是影響立院黨團。年底即將登場的國民黨團總召改選，不僅考驗鄭麗文與黨內各方勢力的互動能力，也將決定鄭麗文未來一年能否實質引領國民黨的政策走向。
國民黨2016年在野後，黨主席「令不出黨中央」就是常態，無論是洪秀柱、江啟臣、吳敦義和甫卸任的朱立倫，政治能量都遠不及地方諸侯，也無法影響立院黨團的決策。在蔡英文完全執政的8年，國民黨在立院被民進黨碾壓，這個問題還不算太明顯，但去年國民黨成為立院第一大黨，黨主席無法指揮立院的問題就變得非常明顯。
過去一年多，國民黨團總召傅崐萁領導下的國民黨團表現並不理想，《立法院職權行使法》直到表決前最後一刻才確定版本，被青鳥攻擊為「黑箱」；總預算案刪到行政、立法數字兜不攏；為阻擋大罷免修改《選罷法》提高連署門檻，結果卻讓中選會認定適用舊法，國民黨雖然贏了表決，卻是面子、裡子都輸。
根據國民黨立院黨團內規，總召連選得連任一次，任期最長兩年，現任總召傅崐萁的任期到明年1月31日，但已經有聲音傳出，傅崐萁有意透過修改內規，讓自己能夠繼續連任。
過去一年多的國民黨團，既沒有立法計畫、也沒有策略和論述，民眾只看到國民黨團仗著人多，肆意妄為。再加上「花蓮王」的既定印象，造成民眾對國民黨的負面觀感，不少國民黨立委確實不樂見傅崐萁連任，希望能夠藉機順勢換人。
媒體報導，鄭麗文向立院系統探詢總召人事時，曾脫口說「大家覺得林德福怎麼樣？」似乎有意讓林德福取代即將卸任的國民黨團總召傅崐萁，但新任國民黨文傳會主委吳宗憲說「從未聽聞此事」，林德福本人則說「那是明年的事，還早」。
洪秀柱擔任國民黨主席時，曾為了希望影響立院黨團，而任命已經卸任立委的蔡正元出任政策會執行長，結果和黨團鬧得不可開交。鄭麗文對總召人事究竟是隨口一說，還是真有想法並不可知，但總召改選的結果，確實會直接影響鄭麗文未來的處境。
傅崐萁與立法院長韓國瑜不睦，是國民黨內公開的秘密，傅崐萁若真修改內規連任總召，明年底立法院副院長轉戰台中市長後，立法院副院長幾乎就是傅崐萁的囊中物。鄭麗文若真想要拉下傅崐萁，韓國瑜絕對樂觀其成，應該也能獲得江啟臣一定的支持。
若有韓國瑜和江啟臣的支持，鄭麗文「令不出黨中央」的問題就能解決一部份。而在介入總召選舉的同時，鄭麗文也勢必要強化與黨籍立委和地方諸侯的互動，甚至是利益交換，可以藉機修補與黨內「建制派」的關係，建立新的溝通模式和決策流程，增加自己在國民黨內的話語權。
當然，鄭麗文也可以選擇直接和傅崐萁合作，雖然支持傅崐萁和鄭麗文的人設有一定的差距，但卻也是影響最小、最有勝算的方式。而且，傅崐萁和國民黨內地方派系、人頭大戶都有不錯的關係，可以強化鄭麗文「系統票」不足的短板。
國民黨團總召改選是鄭麗文上任後的第一役，鄭麗文和傅崐萁是戰是和，就能大致看出未來鄭麗文的路線和選擇。
