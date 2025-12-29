即時中心／潘柏廷報導

中國解放軍東部戰區，今（29）日無預警宣布今日起要對台進行「正義使命-2025」圍台軍演；只是國民黨主席鄭麗文，不僅在接受專訪時批總統賴清德把路走絕外，更承認明年訪問行程會以優先訪北京再訪美國，她更宣稱自己見習近平有非常重大的戰略意義跟訊息。對此，民進黨發言人吳崢痛批，鄭麗文此舉無視共軍軍演，已清楚暴露國民黨對中的真實立場，不只是交流，而是向中國傳遞政治訊號，配合統戰操作。

吳崢指出，面對中國持續軍演與武力威脅，鄭麗文高調宣示「先北京、再美國」，甚至強調見習近平「具有重大戰略意義」，顯示國民黨兩岸路線就是一切以北京為優先，完全忽視台灣安全與尊嚴。



接著，吳崢表示，昨日雙城論壇才剛落幕，解放軍隨即宣布對台軍演，形成諷刺對照。台北市長蔣萬安曾承諾共機不擾台才辦雙城論壇，如今承諾言猶在耳卻遭中國打臉，論壇中高喊的「雙城好、兩岸好」換來的卻是戰機呼嘯、軍演壓境，難道這就是中國送給蔣萬安的伴手禮嗎？

快新聞／鄭麗文唱和中國？圍台軍演之際喊優先訪北京 民進黨：配合統戰操作

資深媒體人王淺秋（左）今日上午在廣播節目專訪國民黨主席鄭麗文（右）。（圖／擷取自中廣新聞網YT直播）

因此，吳崢進一步指出，從日前翁曉玲等多名國民黨立委黑箱赴中、拒絕交代行程，到同一批人阻擋赴中申報揭露法案與杯葛國防、國安法案，國民黨一邊向北京靠攏、一邊削弱台灣防衛能力，早已形成清楚且危險的政治脈絡。在這樣的背景下，人民如何能相信所謂的鄭習會沒有沒有任何政治前提與交換條件？

最後，吳崢強調，國民黨身為台灣主要在野黨，任何與中國的接觸與交流，都不應配合中國對台統戰操作，更不應把台灣的民主、安全與主權當成可以與中國交換的政治籌碼。





