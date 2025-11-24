鄭麗文唱和習武統台？白還要聯合政府！支持紅統？

論壇中心／邱暐琪報導

近日，國民黨主席鄭麗文針對「2027年被認為是共軍可能犯台的時間點」的謠言做出回覆，直言若國民黨無法扭轉乾坤，「我認為不一定等得到2028年的和平選舉」，此言論一出讓人引發聯想，外界質疑鄭麗文是否在唱和習近平武統犯台。對此，2026地方選舉將至，藍白是否要合的議題如火如荼，台北市議員簡舒培在《台灣最前線》節目中關鍵一問民眾黨！

簡舒培痛批，威脅台灣、使印太地區不能和平的就是中國，難道鄭麗文是替中國共產黨放話、威脅總統賴清德，「若不聽話，就讓民進黨2028沒得選，就要準備要開戰」？鄭麗文不只是去祭拜共諜，現在還替中國共產黨發聲，此舉令人相當傻眼。

2026地方選舉將至，立法院民眾黨團主任陳智菡針對藍白合議題稱，黨內已定調不講「藍白合」，改講「聯合政府」。簡舒培質疑，聯合政府指的並不是選舉一時的合作，它代表的是雙方之間的理念與價值，是互相支持的。鄭麗文上任後這麼紅統的態度，難道是民眾黨願意支持的嗎？簡舒培直言，陳智菡是前民眾黨主席柯文哲的心腹，難道陳今日的發言是幫柯文哲出來下指導棋，這背後是否為柯文哲的意志值得繼續觀察。

