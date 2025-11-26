即時中心／黃于庭、陳治甬報導

為防堵中國滲透，進而以武力併吞之野心，我國持續加強社會防衛韌性，並提升國防實力。總統賴清德今（26）日投書《華盛頓郵報》，指出明（2026）年度將追加1.25兆新台幣之國防預算，加速建構「台灣之盾」（T-Dome）；然而，國民黨主席鄭麗文卻稱此舉為「玩火」，不僅台海變成火藥庫，台灣也將成為兵工廠。對此，民進黨發言人吳崢痛批，這種附和中國的說法，非常奇怪且不可理喻。

吳崢表示，大家今早也看到，總統正式舉行記者會向國人宣布，推動1.25兆國防特別預算，強化台灣國防；至於為何要強化，他表示，總統其實也講得非常清楚，「最主要就是要防範外國勢力，對台灣進行侵略、威脅安全」。

接著，吳崢強調，這筆國防預算目標非常明確，就是要讓台灣安全，同時厚植產業。他痛批，鄭麗文指稱「讓台灣變得危險、台海成為火藥庫」，這種說法非常不可理喻、奇怪。

吳崢說道，台灣長期以來歷任跨黨派總統，針對國防建軍方向，都是強化國防台灣自我防衛能力，且過去台灣從來沒有作為區域和平穩定挑釁者；反觀中國單方面破壞區域安全，例如於黃海實彈演訓、密集以共機、共艦騷擾台灣周邊海域，甚至包圍台灣，揚言大規模軍事演習。

快新聞／鄭麗文只想唱衰台灣？竟稱總統增國防預算「在玩火」 民進黨火大反擊

民進黨發言人吳崢。（圖／民視新聞）

「中國對台灣安全恫嚇非常具體，這樣的狀況之下，我們當然要強化保衛自身能力」，吳崢痛批，鄭麗文怎麼這時候又去幫中國講話、附和中國論調，這種言論賴清德今日記者會也有比喻，「就像是家裡裝設監視器，結果有人卻說此舉『挑釁小偷』，怎麼會有這麼奇怪的言論啊！」

最後，吳崢狠酸，鄭麗文一直幫中國講話「非常不可思議」，也讓大家想起來，她在擔任國民黨主席之前，到中國參加電視節目錄影，指稱「來台灣海域周邊騷擾的共機、共艦，是因為他們對台有管轄權」，這種為共宣傳的言論，不曉得她如今當上黨主席後論述有無改變；要是繼續持這種論調，對台灣主權、安全都是很大的威脅。

原文出處：快新聞／鄭麗文唱衰台灣？竟稱總統增國防預算「玩火」 民進黨憤怒開轟了

