鄭麗文喊中國是親人 學者超打臉：哪親人會整天喊說要武力消滅你？

國民黨主席鄭麗文28日在中常會上表示，總統賴清德無論是想跟中國國家主席習近平喝珍珠奶茶也好，吃蝦仁飯也罷，其實很簡單，只要接受九二共識就好，不會少一塊肉，還會換來和平榮景。她也提到，「美國曾經是我們的恩人，但中國是我們的親人」，不需要在美中之間選擇。對此，學者開轟，哪一個親人會整天喊說要武力消滅你的存在？

鄭麗文28日在國民黨中常會表示，大陸是我們的親人，我們絕對做不出骨肉相殘的事。（圖／翻攝自鄭麗文臉書）

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元對於鄭麗文的說法提出三質疑：

1. 你所謂的親人正在跟恩人對幹，所以你的恩人為什麼會覺得你可以在兩造競爭對抗的環境下繼續讓你玩兩手政策？

2. 哪一個親人會整天喊說要武力消滅你的存在？

3. 原來貴黨回報恩人的方式就是散佈疑美論、疑川論、擋國防預算條例跟其他增進台美關係的法案。來來來，你就直接講假設明天要表決台美關稅條例，貴黨的態度是什麼？

政治工作者周軒也質疑，有哪一個親人會整天拿飛彈對著自己？有哪一種親人會動不動就把飛機跟船開到你家門口？有什麼樣的親人會一天到晚跟其他人講說你的就是我的，你是我不可分割的一部分？他還說，溫馨提醒，歷來腳踏兩條船的都沒有好下場。

