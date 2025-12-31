鄭麗文喊九二共識迎和平 徐國勇：國民黨別再自欺欺人

民進黨秘書長徐國勇今天出席民進黨2026縣市長提名記者會。(記者劉信德攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕中共近日在台灣周邊海空域實施軍演，國民黨主席鄭麗文要求民進黨接受「九二共識」、反對台獨，兩岸對話才能迎來和平繁榮。民進黨秘書長徐國勇今(31日)反批，中共定義的九二共識即為一國兩制，國民黨不譴責加害人卻檢討被害人，呼籲別再自欺欺人；且兩蔣皆為「反共」立場，國民黨應反省為何「親共」。

針對鄭麗文要求民進黨接受「九二共識」以換取兩岸對話，徐國勇今天在民進黨2026提名記者會上受訪直言，中國國家主席習近平已經講得很清楚，所謂的「九二共識」就是「一國兩制」，且在中共九三閱兵等場合，已多次強調「只有一個中國，而那個中國就叫做中華人民共和國」。國民黨還在想九二共識、一中各表，這是在做夢，呼籲國民黨「不要再自欺欺人」。

廣告

對於中共近期軍演，徐國勇說，國民黨對於這種侵擾性、不具正義軍演，應該要同聲譴責，因為這危害區域和平，甚至對台灣周邊造成侵擾。中國國民黨雖然名稱有「中國」二字，但現在是立足於台灣，理應同聲譴責。

「台灣是軍事演習的受害者，而中國國民黨竟然沒有譴責加害人，反而回過頭來檢討被害人。」徐國勇質疑，國民黨的正當性在哪裡？所有政黨應該站在一起，共同為了維護台灣的和平與安全而譴責中共。

徐國勇強調，希望國民黨好好反省，到底是站在台灣這一邊，還是站在共產黨那一邊？國民黨過去的兩位主席蔣介石與蔣經國都是「反共」，為何現在的國民黨卻變成「親共」？這讓人非常不解，希望國民黨能認真思考，應該共同譴責中共軍演。

