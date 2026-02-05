鄭麗文喊免驚九二共識 賴清德：表示真的是中國人、積極推兩岸統一

國民黨副主席蕭旭岑率團前往北京，與中國全國政協主席王滬寧會面，雙方共同強調，願在「九二共識」、「反台獨」基礎上交流。國民黨主席鄭麗文主持中常會也喊話，九二共識沒有這麼可怕，喊話執政黨接受。對此，身為民進黨主席的賴總統回應，習近平已多次說明九二共識就是一個中國、台灣方案一國兩制，如果有人欣然接受、不害怕的話，那表示他真的是中國人，積極推展兩岸統一。

鄭麗文昨（4）天在中常會上論述，九二共識就是兩岸同屬一中而已，沒有那麼恐怖，也不是洪水猛獸，前總統馬英九執政8年期間，不但沒有任何的損失，反而在國際舞台發光發熱，在兩岸的經濟產業上開創了前所未有的榮景，「這一點都不可怕，兩岸九二共識、兩岸同屬一中，也是中華民國憲法明文規定，白紙黑字所寫的」。



鄭麗文也說，自己上任國民黨主席短短3個月，馬上就可以進行和平交流對話，「真的不是像你們（民進黨）想的這麼恐怖，可以不要害怕，免驚，我幫你收驚。」更喊話民進黨撕碎台獨黨綱、接受九二共識，兩岸未來就可以迎來春暖花開。

對此，總統賴清德今（5）天上午出席紡織產業座談，接受媒體聯訪做出回應，他指出，關於九二共識，中國國家主席習近平先生已經多次說明，就是一個中國原則，台灣方案就是一國兩制，完全沒有中華民國表述的空間，在這種狀況之下，如果有人欣然接受九二共識，並且不害怕的話，那表示他真的是中國人，同時也積極地在推展兩岸的統一。

賴總統強調，要進行兩岸的交流合作，一定要先把正事辦好，也就是中央政府總預算和國防特別預算一定要順利審查通過，這樣才能夠贏得國人的信任，也不至於對台灣帶來危險。

賴總統以自身經驗說明，過去在醫院服務時，他常常向門診病人提醒健康非常重要，如果沒有健康賺再多的錢也沒有用，個人如此、國家也是如此，這幾年國家持續進步，社會持續發展，經濟也越來越好，去年經濟成長率高達8.63％，股市已突破3萬點，就業情況15年來最好。

賴總統喊話，當國家持續有重大成果時，國防一定要持續強化，有強大的國防保護國家主權、維護民主自由的生活方式，這些重大成果也才有辦法保障，因此希望在野黨能夠不忘當初參選的初衷，一定要維護國家、人民的利益，不要因為要進行兩岸的合作，就推辭中央政府總預算以及國防特別預算的審查。

