鄭麗文喊冤「親中」標籤是被抹紅？王婉諭舉1事：國際社會都看得一清二楚

時代力量黨主席王婉諭今（26日）以國民黨主席鄭麗文原有意任命涉共諜案的張顯耀為副主席一事，質疑鄭麗文的親中立場。資料照。李政龍攝



國民黨主席鄭麗文先前赴東吳大學演講時，面對師生提問國民黨擋軍購、藍委頻繁赴中的「親中」路線，不僅痛斥外界有誤解、抹紅，甚至反嗆對方「無腦」，引發熱議。對此，時代力量黨主席王婉諭今（26日）直言：「國民黨『親中』的標籤，是被抹紅，還是自己貼上的？」她舉出鄭麗文原本有意任命曾涉入共諜案遭起訴的張顯耀擔任副主席一事，質疑這項任命到底想透露什麼樣訊息？國際社會都看在眼裡。

王婉諭今在臉書發文指出，最近有一則新聞，或許沒有引起太多關注，卻在國民黨內部掀起了不小的爭議。她談到，鄭麗文本來打算任命「張顯耀」擔任副主席兼智庫執行長，並負責督導南部選舉，卻引發黨內強烈反彈。最後，鄭麗文不得不去拜會王金平修補關係、撤回原本的決策，僅任命張顯耀擔任智庫執行長。

王婉諭說，這聽起來，或許只是國民黨的人事家務事，但問題就出在「張顯耀」這個人身上。她指出，張顯耀曾在國安會、海基會、陸委會任職，但最為人熟知的，是他在近十年內，兩度涉入共諜相關案件。

王婉諭指出，張顯耀2014年在馬英九任內擔任陸委會特任副主委，卻突然遭到去職，隨後即被法務部調查局以涉嫌「外患罪」或「洩漏國防以外機密罪」偵辦，直指其可能涉及為「中共」蒐集情資。2024年，他又因涉嫌在總統大選期間，收受中國大陸官員指示、支持郭台銘參選，遭認定違反《反滲透法》，並於今年初遭到起訴。

王婉諭質疑，鄭麗文任命張顯耀這樣背景的人，擔任黨內重要職位，「究竟想對內、對外傳達什麼樣的政治訊號？」她批評，國民黨立委堅持赴中參加活動、黨主席主張兩岸同屬一中、黨團封殺國防特別預算。國民黨當然很清楚，這些作為勢必引發社會對其親中立場的質疑，甚至連國際社會、歐美各國都看得一清二楚。

王婉諭進一步追問，即使受到親中質疑，但為什麼國民黨仍不顧黨內部分人士的反對，選擇繼續向中共靠攏？讓她不禁要問：「國民黨是否正在利用中共的文攻武嚇，來換取自身的政治利益？而國民黨內部，真的所有人都認同這樣的對中路線嗎？」

