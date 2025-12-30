鄭麗文喊協調推李四川選新北 黃國昌沒評論：尊重國民黨內民主程序

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

針對2026新北市長選舉，國民黨主席鄭麗文昨（29）日表示，國民黨會先產生自己的人選，大概不至於走到初選，並稱明年會徵召台北市副市長李四川，國民黨組發會主委李哲華則說會照程序走，讓新北地方黨部對有意願的參選人先行協調。已表態參選新北市長的民眾黨主席黃國昌今天被問及看法時回應，這是國民黨黨內民主程序，「我們都尊重，沒有其他評論」。

民眾黨團總召黃國昌。（圖／民眾黨團提供）

黃國昌今早出席民眾黨記者會，被問到鄭麗文相關說法，黃國昌先是表示，這是國民黨黨內民主程序，鄭麗文主席要直接徵召李四川，還是要進行新北市副市長劉和然還有其他人的協調或民調，這都是國民黨黨內民主程序，都尊重，沒有其他評論。

媒體追問，國民黨澄清說鄭麗文指的是對內協調過程有信心，現在看來對手應該就是李四川，那藍白整合程序到哪？時間方式有確定了嗎？黃國昌說，目前國民黨新北市的狀況，他跟都是從媒體上得知，針對兩黨合作的部分，還沒進入到特定縣市或首長的部分，目前在做的工作，第一個是針對台灣未來帳戶，兩黨的智庫對接，針對條文已經形成共識準備好了，法律草案下週一就會送進立法院，呼籲行政院若有對案就趕快提。

黃國昌說，至於有關兩黨共同政見的部分，民眾黨智庫昨已經舉行黨內工作坊，會在最快時間內整理完向台灣社會大眾報告，接下來希望在1月底，能夠完成有關於兩個政黨針對2026年大選共通政見能夠完成文本，也跟台灣社會作說明。

黃國昌說，針對有關於縣市長具體的時程、規則，會等到政見處理完後，才是下階段的問題，先談政見、談願景、談理念，接下來才會談選舉，談合作、談人選，針對新北市的部分，他不適合越俎代庖去說國民黨的人選是誰，因為那就跨越了份際，國民黨的人選是誰，應該是由國民黨經由他們黨內民主程序來決定，就他所知，目前針對新北市，國民黨的黨內民主程序還沒啟動，等到他們啟動結束以後，推出來的人選，不管是李四川還是劉和然或其他先進，黃國昌說話算話，民眾黨會本於最大誠意跟善意，用最好方式推出最強的候選人，給所有的市民朋友最強的地方治理。



