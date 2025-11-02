鄭麗文喊國防預算太多 綠委批：跟美國對幹

▲國民黨新任黨主席鄭麗文日前接受專訪時再提國防預算太高，王定宇表示此說法是跟美國對幹並親近中共。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文上任後，而其日前接受專訪再提台灣國防預算太高，對此立委王定宇今（2）日表示，這說法是直接跟美國對幹並親近中共，但鄭麗文沒看到的是，中共過去4年來每年以至少7％成長國防預算，今年更來到史上最高的新台幣8兆，且其中有相當程度就是針對台灣，而國民黨主席不敢譴責中國威脅，卻回過頭來把台灣手腳綁起來，所謂家賊難防，這種人要嘛就是頭殼壞掉，要不然就是盜匪的內應。

對於鄭麗文多次提及台灣國防預算太高，王定宇表示，國民黨選出來的主席，採取的是跟美國對幹、 親近中共，這是攸關台灣2300萬人的安全，如果沒有安全，大家所擁有的一切的生活方式包括自由、民主與財富，都隨時可能夠被敵人所剝奪。

王定宇說，鄭麗文沒有看到的是，中共過去4年來每年以至少7％成長國防預算，今年更來到史上最高的新台幣8兆，且其中有相當程度就是針對台灣，不管是灰色地帶侵擾或中國的造艦計畫，還是遠火部隊的長程飛彈，在在都威脅著台灣人的安全，所以當中國不斷提高對台灣的威脅，國民黨黨主席不敢去譴責中國，卻回過頭來把台灣手腳綁起來，說國防預算太高，甚至丟一些虛幻的言辭，稱國防預算不要花，可以買其他東西或普發現金。

王定宇說明，以家庭來做理解，有如家旁邊住了一個盜匪，每天都想來搶奪甚至傷害家人，但家中有一個人卻說不用拿錢裝門窗、裝保全甚至不用上鎖，如此一來安危與否都要看盜匪的臉色，那這個人要嘛就是頭殼壞掉，要不然就是盜匪的內應。

王定宇說，中國虎視眈眈，年年增加國防預算，而台灣該做的就是強化自我防衛力量，強化跟盟友 間的安全合作，在國際安全合作的安全網絡下，強化自身防衛力量，這才是操之在我的真安全，備戰才能止戰、忘戰必危，這都是過去學過的東西。

王定宇表示，所謂家賊難防，鄭麗文言論不是國民黨、民進黨或民眾黨，她傷害的將是台灣2300萬人，希望藍營想清楚，鄭麗文的言論到底符不符合國家利益？對於鄭麗文的主張令人感到驚訝也憂心，社會對於這種謬論，反對跟撻伐的聲音也必須要出來。

