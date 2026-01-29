鄭麗文喊大陸是親人 民進黨：脫離民主國家的責任邏輯
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文表示，「美國曾經是我們的恩人，但大陸是我們的親人」，引發討論。對此，民進黨中國部今（29）日表示，如果一個政黨避談台灣如何防衛、如何維持主權，只想「相信習近平」，高唱「中國是親人」，這樣的政治視角，本身就已脫離民主國家的責任邏輯。
鄭麗文昨說，她的好友跟她說一句話讓她非常有感，「美國曾經是我們的恩人，但大陸是我們的親人」。她說，中華民國從二次世界大戰到戰後的台灣，絕對不會忘記美國的情誼，但「大陸是我們的親人，我們絕對做不出骨肉相殘的事情」，所以不需要在美中之間做選擇，希望兩岸的和解能帶來美中的和解和合作，這才是人類之福。
民進黨中國部今透過臉書發文表示，為了舉辦「國共論壇」，鄭麗文公開表示「中國是親人」，前總統馬英九之前也強調，兩岸關係要「相信習近平」。中國部指出，這樣的表述透露出台灣社會必須高度警惕的問題，在鄭、馬的政治想像中，真正被放在核心位置的，並不是台灣人民的安全、自由與民主，而是對中共政權的情感投射與政治期待。
提及國共論壇，民進黨中國部表示，真正引發社會高度疑慮的，不只是國民黨的政治表態，更是國民黨在立法院的實際作為。中國部說，當國民黨立院黨團立場與對岸政治要求出現高度同步，台灣人民有充分理由質疑，「這究竟只是政黨內部的政策選擇，還是受到外部政治壓力的牽動？」
民進黨中國部強調，中共對台政策從未改變，其核心目標始終是推動「中國統一台灣」，不存在所謂「不設政治前提的交流空間」。中國部說，中共要求國民黨「學習連胡會」、重啟政治互信，本質上就是要求重新承接中共設定的政治路線，如果一再以國家安全、產業安全、民主防衛能力作為交換籌碼，只會讓台灣逐步被納入對岸的戰略控制結構。
民進黨中國部指出，如果一個政黨避談台灣如何防衛、如何維持主權、如何守住民主與產業安全，只想「相信習近平」，高唱「中國是親人」，這樣的政治視角，本身就已經脫離民主國家的責任邏輯。
民進黨中國部認為，國民黨必須對台灣社會清楚說明：是否接受任何來自北京的政治交換條件？為何要不斷阻擋提升台灣防衛力量的法案？為何要把台灣經濟鎖進中國，反對與國際合作的路線？
民進黨中國部正告中共當局，應立即停止對台脅迫、滲透與政治施壓，回到理性、對等與尊重台灣民主與中華民國存在的互動基礎。中國部說，任何試圖以政治交換、分化台灣社會的操作，只會進一步加深台灣人民的不信任與反感。
