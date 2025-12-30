鄭麗文喊徵召李四川選新北市長 黃國昌：尊重國民黨內民主程序

針對鄭麗文昨表示國民黨明年會徵召李四川選新北市長，民眾黨主席黃國昌今天（30日）表示，這是國民黨內民主程序，自己都尊重，沒有其他評論。（圖／李智為攝）

各陣營積極備戰2026地方選舉，新北市長選戰備受矚目，國民黨主席鄭麗文昨表示，國民黨會先產生自己的人選，且明年會徵召台北市副市長李四川。對此，已表態參選新北的民眾黨主席黃國昌今天（30日）表示，這是國民黨內民主程序，自己都尊重，沒有其他評論。

針對鄭麗文昨表示國民黨明年會徵召李四川選新北市長，黃國昌今天上午在記者會上表示，這是國民黨內民主程序，鄭麗文要直接徵召李四川，還是要進行新北市副市長劉和然還有其他人的協調或民調，自己都尊重，沒有其他評論。

面對媒體追問目前看來對手就是李四川，以及藍白整合進度？黃國昌說，目前國民黨新北市的狀況，他跟都是從媒體上得知，針對兩黨合作部分，尚未進入特定縣市或首長，目前最重要工作是兩黨對台灣未來帳戶的政策對接，下週一就會將條文送進立法院，若行政院有對案也請趕快提出。

至於藍白兩黨共同政見，黃國昌提到，民眾黨智庫已經舉行完黨內工作坊，接下來希望在1月底，能夠完成有關於兩個政黨針對2026年大選共通政見能夠完成文本，也跟台灣社會作說明。

黃國昌補充，一如過去所言，先談政見、願景、理念，再談選舉人選，待共同政見完成後，才會進入縣市長整合具體時程規劃階段。他尊重外界對選舉的政治解讀，但他不適合越俎代庖干預國民黨黨內程序，他也強調自己會說話算話，將本於最大誠意、最好方式、推出最強候選人、給市民最強地方治理。



