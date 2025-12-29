鄭麗文喊徵召李四川選新北！劉和然盼尊重機制 國民黨：會按程序協調

台北市副市長李四川是國民黨在明年新北市長選戰的有力人選，國民黨主席鄭麗文今（29日）表示，應不至於走到初選，希望明年再徵召。（資料照／董孟航攝）

台北市副市長李四川是國民黨在明年新北市長選戰的有力人選，國民黨主席鄭麗文今（29日）表示，應不至於走到初選，希望明年再徵召。對此，同樣有意代表藍營參選的新北市副市長劉和然表示，相信黨會在適當時間，依公開透明的程序做出決定；國民黨發言人牛煦庭則說，會按程序為之，鄭麗文的意思是對新北的協調工作有一定把握。

鄭麗文今接受廣播節目《千秋萬事》專訪時說，新北市不至於走到初選，國民黨會先有內部協調產生候選人，但須考量李四川仍在台北市府上班，還有任務，希望明年再徵召。

對此，劉和然表示，身為國民黨黨員，他最重視的是尊重機制、團結在野、以勝選為目標，相信黨一定會在適當時間，依照公開透明的程序做出決定。

劉和然說，人生的賽道都是自己按照自己的速度在配速，就像跑馬拉松，每個人都有自己的節奏，不必被別人的步調影響。新北市是全國人口最多、結構最複雜的城市，不是實習場，也不能有空窗期，想要服務新北，必須對城市有深度了解、對市民有同理心。

劉和然指出，李四川在台北市有很重的任務，他則是在新北市守護404萬市民。現在「一人服務一市」，目標都是為了雙北生活圈的便利。這是「專業分工」，大家各就各位，把當下的事做好，就是對黨、對市民最好的交代。

劉和然強調，「我們在不同的位置上，為同一個生活圈努力」，只要心在市民身上，就不存在時程快慢的問題。牛煦庭則表示，會按程序為之，協調成功之後就是徵召，鄭麗文的意思是對新北的協調工作有一定把握。



