鄭麗文喊徵召李四川選新北 黃國昌不評論

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文昨日表示，國民黨新北市長人選會先產生自己的人選，大概不至於走到初選，並稱明年會徵召台北市副市長李四川，國民黨組發會主委李哲華則說會照程序走。對此，表態參選新北市長的民眾黨主席黃國昌今（30）日表示，這是國民黨黨內民主程序，「我們都尊重，沒有其他評論」。

民眾黨立院黨團今日舉行「報告總統，我們都在立法院做實事！挺勞工、真打詐，督促行政官員不擺爛！」記者會，會後媒體詢問鄭麗文擬徵召李四川，黃國昌說，目前國民黨新北市的狀況，他跟都是從媒體上得知，針對兩黨合作的部分，還沒進入到特定縣市或是首長的部分，目前在做的工作，第一個是針對「台灣未來帳戶」，不是只有開記者會，過去這段時間兩黨的智庫對接，針對條文已經形成共識準備好了，法律草案下週一就會送進立法院，呼籲行政院若有對案就趕快提，賴清德總統趕快做正事，不是只會在兵工廠面前擺拍。

黃國昌說，針對有關兩黨共同政見的部分，民眾黨智庫昨已經舉行黨內工作坊，會在最快時間內整理完向台灣社會大眾報告，接下來希望在明年1月底，能夠完成有關於兩個政黨針對2026年大選共通政見能夠完成文本，也跟台灣社會作說明。

黃國昌表示，針對有關於縣市長具體的時程、規則，他們會等到政見處理完後，那是下階段的問題，先談政見、談願景、談理念，接下來才會談選舉，談合作、談人選，針對新北市的部分，媒體的判斷他都尊重，他不適合越俎代庖去說國民黨的人選是誰，因為那就跨越了份際，國民黨的人選是誰，應該是由國民黨經由他們黨內民主程序來決定。

黃國昌說，就他所知，目前針對新北市，國民黨的黨內民主程序還沒啟動，等到他們啟動結束以後，推出來的人選，不管是李四川還是劉和然還是有其他先進，「黃國昌說話算話」，民眾黨會本於最大誠意跟善意，用最好方式推出最強的候選人，給所有的市民朋友最強的地方治理。

