鄭麗文喊徵召李四川選新北 黃國昌：尊重國民黨內民主程序

民眾黨主席兼黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝

佈局2026新北市長選舉，國民黨主席鄭麗文日前表示，國民黨會先產生自己的人選，大概不至於走到初選，並直指明年會徵召台北市副市長李四川，國民黨組發會主委李哲華則緩頰稱，會照程序走，讓新北地方黨部對有意願的參選人先行協調。已表態想參選新北市長的民眾黨主席黃國昌今（30日）被問及看法，他表示，這是國民黨黨內民主程序，「我們都尊重，沒有其他評論」。

民眾黨團上午召開「報告總統，我們都在立法院做實事！挺勞工、真打詐，督促行政官員不擺爛！」記者會，黃國昌、副總召張啓楷、立委黃珊珊、林國成及黨團主任陳智菡出席。

會後接受媒體聯訪，媒體提問，怎麼看鄭麗文喊出新北市長選舉徵召李四川？黃國昌說，這是國民黨黨內民主程序，鄭麗文要直接徵召李四川，還是要進行新北市副市長劉和然還有其他人的協調或民調，這都是國民黨黨內民主程序，我們都尊重，沒有其他評論。

現場記者追問，國民黨澄清鄭麗文指的是對內協調過程有信心，但看來要談「藍白合」，主要對手就是李四川，目前整合程序走到哪？黃國昌指出，目前國民黨新北市長選舉的狀況，他跟各位媒體朋友一樣，都是從媒體上得知，針對兩黨合作的部分，還沒進入到特定縣市或首長的部分，目前在做的工作，可跟大家報告一下，第一個重要工作，是針對台灣未來帳戶，不是只有開記者會，過去這段時間，兩黨的智庫對接，針對條文已形成共識，台灣未來帳戶的法律草案，下週一就會送進立法院，並籲行政院若有對案就趕快提，就像賴清德總統所講，做一點正事，不要只是會在兵工廠前面擺拍，找綠媒來，罵在野黨，相信賴清德總統應該也會同意，這才是正事。

黃國昌稱，不管行政院是否自提版本，對民眾黨而言，這法律案下週送到立法院，我們就會往前推進，因為這國家已被民進黨浪費太多時間在內耗上。第二個，針對有關兩黨共同政見的部分，民眾黨目前有關於2026年選舉全國共通政見，昨智庫已舉行黨內工作坊，會在最快時間內整理完，向台灣社會大眾報告，接下來希望在明年1月底，能夠完成有關於兩政黨針對2026年大選共通政見能夠完成文本，跟台灣社會作說明。

黃國昌表示，最後，針對有關於縣市長具體的時程、規則，會等到政見處理完後，才是下階段的問題，如同在第一次記者會跟大家報告的，先談政見、談願景、談理念，接下來才會談選舉、談合作、談人選。針對新北市長選舉，當然各位媒體會有自己的政治判斷跟想法，他都尊重，但拜託大家諒解，從他的立場來講，不適合越俎代庖說國民黨的人選是誰，因為那就跨越了份際。

黃國昌強調，國民黨的人選是誰，應該是由國民黨經由黨內民主程序來加以決定，就他所知，目前針對新北市長選舉，國民黨黨內民主程序還沒啟動，等到啟動結束以後，推出來的人選，不管是李四川、劉和然或其他先進，黃國昌說話算話，他第一天跟鄭麗文面對社會大眾，他就說民眾黨會本於最大誠意跟善意，用最好方式推出最強的候選人，給所有的市民最強的地方治理。這四最，他到今天還朗朗上口，那不是背下來的，是刻在他心裡面，就會按照這程序、方式繼續往下走。

