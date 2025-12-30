鄭麗文喊徵召李四川選新北 黃國昌「說話算話」：尊重國民黨內民主程序

民眾黨團召開「報告總統，我們都在立法院做實事！挺勞工、真打詐，督促行政官員不擺爛！」記者會。陳祖傑攝



國民黨主席鄭麗文昨天表示，考慮台北市副市長李四川還有任務在身，希望明年再徵召李參選新北市長，雖然組發會主委李哲華馬上緩頰表示「主席上午話講太快」，但仍引發討論。對此，已宣布參選新北市長的民眾黨立法院黨團總召黃國昌今（12/30）天表示，這是國民黨黨內民主程序，他都尊重，沒有其他評論。他重申，不管國民黨推出任何人選，他都會說話算話，民眾黨會本於最大誠意跟善意，用最好方式推出最強的候選人。

對於鄭麗文喊出徵召李四川選新北，黃國昌表示，這是國民黨黨內民主程序，要直接徵召李四川，還是要進行新北市副市長劉和然還有其他人的協調或民調，這都是藍營內部民主程序，「我們都尊重，沒有其他評論。」

黃國昌說，目前藍白合作尚未進入到特定縣市或首長的部分，目前雙方把焦點放在「台灣未來帳戶」，藍白智庫已經對接，條文也已經有共識，相關法律草案在下週就會送進立法院，「行政院如果有對案就趕快提。」

黃國昌表示，針對有關兩黨共同政見的部分，民眾黨目前有關於2026年選舉全國共通政見，昨天智庫已舉行黨內工作坊，會在最快時間內整理完，再向台灣社會大眾報告。他說，希望在明年1月底完成有關於兩政黨針對2026年大選共通政見能夠完成文本，跟台灣社會作說明。

黃國昌強調，針對有關於縣市長具體的時程、規則，會等到政見處理完後，才會進入下階段，就如同在第一次「鄭黃會」所說的，先談政見、談願景、談理念，接下來才會談選舉、談合作、談人選。

黃國昌重申，不管國民黨推出李四川、新北市副市長劉和然，還是其他人，他都會說話算話，民眾黨會本於最大誠意跟善意，用最好方式推出最強的候選人，給所有的市民最強的地方治理，「這4句，我到今天還琅琅上口，那不是背下來的，是刻在我心裡面，我們就就會按照這程序、方式繼續往下走。」

