鄭麗文喊普丁不是獨裁者 律師轟出盡洋相世界丟臉！他問國民黨：代表整個黨態度？

律師黃帝穎痛批，鄭麗文瞎扯普丁是民主領袖，顯然是毫無國際觀的法盲，世界丟臉！ 圖：擷取自國民黨臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨新任黨主席鄭麗文明日正式就任，鄭麗文接受「德國之聲」專訪時指稱，「俄羅斯總統普丁並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」，記者當場直呼「你這是開啟了一個新的國際理論」。對此，律師黃帝穎今（31）日痛批，鄭麗文是毫無國際觀的法盲，出盡洋相世界丟臉，政治工作者周軒質疑，「國民黨這是不是代表你們整個黨的態度？」

《德國之聲》今（31）日釋出專訪鄭麗文內容，記者提及，歐洲人已經認清，戰爭會爆發能夠決定的是普丁（Vladimir Putin）這一位獨裁者，但鄭麗文不以為然的回應「我完全不這麼認為」，並宣稱「普丁並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」，記者傻眼直呼「普丁不是獨裁者？這個是開啟了一個新的國際理論」。

廣告 廣告

對此，黃帝穎發文直言，鄭麗文對抗聯合國141國，比慈禧義和團更荒唐，聯合國大會在2022年以壓倒性票數141國通過決議，譴責俄羅斯侵略烏克蘭，要求普丁無條件撤軍。聯合國141國譴責俄羅斯侵略烏克蘭，凸顯鄭麗文一人對抗聯合國141國譴責普丁侵略的國際共識，顯見鄭麗文出盡洋相，簡直國際笑話！

黃帝穎痛批，鄭麗文是毫無國際觀的法盲，2023年3月17日，國際刑事法院發佈針對普丁逮捕令，俄羅斯侵略烏克蘭的殘暴犯行，已經國際法院裁判，「鄭麗文瞎扯普丁是民主領袖，顯然是毫無國際觀的法盲，世界丟臉！」

周軒也透過臉書嘲諷，「國際理論大師」鄭麗文主席重新定義了俄烏戰爭的問題，「請問國民黨，這是不是代表你們整個黨的態度？」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

陳雪生稱「官兵寂寞久了變同性戀」綠委轟歧視： 藍營民代的水準？出來道歉

嚇到外媒！不認為普丁是獨裁者？ 鄭麗文：他是民主選舉產生