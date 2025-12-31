鄭麗文喊民進黨「九二共識」兩岸和平...徐國勇回「那是一國兩制、別自欺欺人」：為何蔣介石反共國民黨卻變親共？

中共12月29日在我國周邊展開軍演，國民黨主席鄭麗文今（31）日卻說，民進黨接受「九二共識」兩岸就能對話交流和平。民進黨秘書長徐國勇回應，九二共識就是一國兩制，國民黨別再自欺欺人，希望國民黨好好反省，他們到底站在台灣這一邊、還是共產黨那邊，也要想想他們的蔣介石、蔣經國兩位主席都反共，為何這時變成親共？

媒體今日在民進黨提名記者會後問及，國台辦嗆說軍演是捍衛國家主權，兩岸同胞都是一家人，軍事行動針對台獨不是台灣同胞？國民黨主席鄭麗文說總統賴清德挑釁，今日的中常會，也說民進黨接受九二共識，兩岸就能對話？

徐國勇回應，國台辦這種說法台灣民眾不會接受，台灣就是台灣、跟中國互不隸屬，台灣絕對不是中國的一部分，昨天中共是有計畫性、而且侵擾性的做這種軍演，違反「國際法」，因為沒有通知航空公司、船公司，突然就在前一天宣布軍演。

徐國勇再說，解放軍的「突然間」不是突然，是有計畫性的，12月初立院官員答詢就提到月底會有軍演，西方友好國家也提到年底會有，中共軍演的代號不正義，是侵擾性的、對整個印太、東亞、東南亞和平維持沒有助益，而且會有破壞，這是大家不樂見，希望中共能夠好好思考一下，大家共同維護區域和平，才是整個世界人民、國際所要的。

徐國勇接著批評國民黨表示，中國國家主席習近平已經講得很清楚「九二共識就是一國兩制」，在九三閱兵也強調只有一個中國、就是中共，「國民黨還在想九二共識一中各表、這是在做夢，不要再自欺欺人」，對中共沒有正義性的軍演應該要同聲譴責，因為它危害區域和平，甚至對台海周邊造成侵擾。

「台灣是中共軍演的受害者，而國民黨竟然沒有譴責加害人，反而回過頭來檢討我們自己被害人，這樣的政黨的正當性在哪？」徐國勇對國民黨感到失望，並希望國民黨好好反省，他們到底站在台灣這一邊、還是共產黨那邊，也要想想他們的蔣介石、蔣經國兩位主席都反共，為何這時變成親共，讓他們非常不解。

