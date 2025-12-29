鄭麗文喊話徵召李四川選新北 劉和然：相信黨會有公開透明程序

國民黨主席鄭麗文今（29）日接受專訪時透露，2026新北市長國民黨不會透過初選制度，而是會徵召台北市副市長李四川參選。對此，有意參選新北市長的新北市副市長劉和然回應，身為國民黨黨員最重視尊重機制、團結在野、以勝選為目標，相信黨一定會在適當時間依照公開透明的程序做出決定。

新北市副市長劉和然。（資料圖／新北市政府）

鄭麗文今天接受《千秋萬事》專訪中指出，新北市長國民黨會先產生自己的人選，大概不至於走到初選。她表示雖然會盡快提名，但也要考慮台北市副市長李四川還有任務在身，畢竟現在他還在北市府上班，否則本來第一波要提名的是現任縣市首長，但不希望把選舉時程拉得這麼長，還是希望明年再徵召，讓縣市長先專注市政。

對此，也有意參選的劉和然則以馬拉松比喻來回應，人生的賽道都是自己按照自己的速度在配速，每個人都有自己的節奏，不必被別人的步調影響。他強調，新北市是全國人口最多、結構最複雜的城市，不是實習場，也不能有空窗期，想要服務新北，必須對城市有深度了解、對市民有同理心。

台北市副市長李四川。（資料圖／中天新聞）

劉和然進一步說明，李四川在台北市有很重的任務，他則是在新北市守護404萬市民，現在是一人服務一市，目標都是為了雙北生活圈的便利。他認為這是專業分工，大家各就各位，把當下的事做好，就是對黨、對市民最好的交代，只要心在市民身上，就不存在時程快慢的問題。

針對鄭麗文表態徵召李四川一事，國民黨組發會主委李哲華出面緩頰，表示主席話講太快，還是會依照程序走，讓有意參選人先進行協調。

