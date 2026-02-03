鄭麗文喊話訪中盧秀燕低調赴美？他曝背後盤算：藍營將成美國太陽與中共月亮

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨立委許智傑今(2/3)表示，台中市長盧秀燕赴美，是有意爭取黨內霸主角色，避免被國民黨主席鄭麗文舔共扣分，才會到美國另闢舞台，未來國民黨可能只剩盧秀燕一顆太陽，鄭麗文只會成為專屬中共的月亮。

被認為是2028國民黨潛在總統人選的盧秀燕，傳出將以市政行程為由，在3月赴美出訪，沿途過境紐約、華府，並將前往AIT總部，也會受邀美國智庫或大學發表演說，並跟僑界見面。

鄭麗文則在日前受訪時表示，自己規劃在今年上半年訪中，會晤中國國家主席習近平，爭取兩岸和平承諾，並希望透過溝通與制度化互動，降低誤判風險，避免衝突升高，而國民黨接下來3至5年的任務，就是締造兩岸和平穩定。

許智傑說，盧秀燕與鄭麗文，一個訪美，一個訪中，表面上好像是分工合作，但實際上，盧秀燕有意爭取黨內霸主的腳色，避免被鄭麗文舔共扣分，才會到美國另闢舞台，這是很高深的政治謀略，未來國民黨內可能只會剩盧秀燕一個太陽，鄭麗文只會成為專屬於中共的月亮

