鄭麗文喊賴清德下架、廢除台獨黨綱：「留中華民國」說找樓梯下
針對總統賴清德指「留中華民國」國號有助台灣團結，國民黨主席鄭麗文今（7日）表示，元首對國家重大定位應穩定清楚，而非策略變化，她曾勸賴清德不要點火、玩火，這就是賴總統幫自己找樓梯下，若無宣布台獨必要，誠摯呼籲賴總統乾脆下架民進黨台獨黨綱、廢除台獨黨綱，跨出團結關鍵一步。
賴清德總統昨天指出，自由中國雜誌創辦人雷震當年希望能改國號為「中華台灣民主國」，民進黨沒這樣做，是認為留著中華民國這名字有助團結台灣社會，因為這個名字寫在憲法裡，且台灣是主權獨立國家，沒有另行宣布台灣獨立的必要。
國民黨立委游顥續任南投縣黨部主委，鄭麗文上午出席佈達典禮受訪表示，賴總統不到十天、改口，幫自己轉圜，十天前記者會，她曾公開勸賴不要點火、玩火，賴不到十天就幫自己「找樓梯下」。
鄭麗文說，國家元首對重大定位應該穩定、清楚，而非策略變化，造成困擾，若無宣布台獨必要，她誠摯希望賴總統乾脆下架台獨黨綱、廢除台獨黨綱，讓大家相信賴是說真的。若民進黨廢除台獨黨綱，就是跨出團結中華民國關鍵的一步，相信朝野政黨，至少中國國民黨一定願意跟賴清德、為了中華民國未來團結一致。
鄭麗文話鋒一轉問，哪個賴總統講話才是真的？哪一句話才代表賴總統？賴清德的說法，也證明中華民國才是唯一保護台灣的那把傘，要認同捍衛中華民國，不是只留名稱，而是認同民有民治民享的核心價值。賴若尊重中華民國價值、認同一中憲法，為何歧視陸配？不尊重地方自治、財劃法，死抓地方財源不放？難道真的認同中華民國核心價值？
鄭麗文說，台灣不能內耗，請賴總統不要用中華民國四字玩廉價遊戲，要真正團結在中華民國之下，就不要搞內耗、對立，呼籲民進黨廢除台獨黨綱，遵守中華民國核心價值。
