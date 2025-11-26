鄭麗文喊賴清德在玩火啊！民進黨：附和中共論調非常奇怪

民進黨發言人吳崢表示，鄭麗文又幫中國講話、附和中共論調，這非常奇怪。 圖：高逸帆／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 總統賴清德表示，我國政府將於近期提出一項史無前例的400億美元（約新台幣1.25兆元）國防特別預算案。國民黨主席鄭麗文痛批，「賴總統，您在玩火啊。」她說，總統談話不但讓台海變成火藥庫，更把台灣變成兵工廠。對此，民進黨發言人吳崢今（26）日表示，鄭的說法非常不可理喻，且又幫中國講話、附和中共論調，這非常奇怪。

鄭麗文表示，賴清德在大罷免後用更加激進、危險的手法，將國家安全、2300萬人的幸福推到懸崖邊，面臨重大危機，「賴總統，您在玩火啊。」她說，賴清德的談話不但讓台海變成火藥庫，更把台灣變成兵工廠，不只投資戰爭，難道連台灣未來所有的經濟產業發展都要建立在戰爭之上嗎？

吳崢今下午受訪表示，總統講得非常清楚，為何要強化國防預算，就是防範外國勢力侵略及威脅，這筆預算目標非常明確，就是要讓台灣安全同時厚植產業。他批，鄭麗文說這會讓台灣變危險、讓台海變成火藥庫，這樣的說法非常不可理喻也非常奇怪。

吳崢指出，台灣長期以來，跨黨派歷任總統國防建軍方向都是強化自我防衛能力，過去這十幾年來，台灣也從未做過區域和平穩定的挑釁者，反觀中國單方面破壞區域安全跟穩定。他舉例，中國近期在黃海實彈演訓，以及這兩年共機、共艦不斷騷擾周邊海域，甚至包圍台灣揚言做大規模軍事演習，中國對台灣安全恫嚇非常具體。

吳崢質疑，這樣的狀況下當然要強化自身防衛的能力，這才是保護國人的負責任政府該做的事，怎麼會鄭麗文這時候又幫中國講話、附和中共論調？這非常奇怪。

吳崢表示，對於鄭麗文這種言論，總統今天在記者會也有比喻，就好比在家裡裝監視器、安全系統，就有人跳出來說是挑釁小偷、挑釁強盜，怎麼會有這麼奇怪的言論？鄭麗文的談話非常不可思議，為何要幫中共講話？

吳崢指出，鄭麗文之前到中國錄影時，說來台海騷擾的共機、共艦，是因為對台海有管轄權。他批，鄭這種為共宣傳的言論，不曉得當上國民黨主席後有沒有改變論述，若還是抱持這種論調，對台灣主權、安全都有很大威脅，也會讓國人覺得不可思議。

