鄭麗文喊鄭習會兩岸和平仍遭解放軍軍演 痛批民進黨當家鬧事

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導

國民黨主席鄭麗文持續釋出期望到北京訪問，與中共總書記習近平會面的意願，強調要搭起和平橋樑，避免戰爭的悲慘。她今日也再度在廣播節目中表示，與習近平會面有重大戰略意義與訊息，不過中共解放軍今天早晨也同時宣布，明日將再度進行圍台軍演。

國民黨主席鄭麗文今日在廣播節目中表示，與習近平會面有重大戰略意義與訊息，不過中共解放軍今天早晨也同時宣布，明日將再度進行圍台軍演。（圖／翻攝網路）

中共東部戰區今天早晨宣布，將於30日8時至18時，在台灣周邊海空域舉行代號「正義使命2025」的軍事演習，強調「這是對『台獨』分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。」巧合的是，蔣萬安昨日也剛從上海參加雙城論壇返國。蔣萬安過去就直言「少一點船艦、飛機的喧囂呼嘯」，但軍演活動還是打臉國民黨陣營兩位主要政治人物，不留面子。

對此鄭麗文今天在廣播節目《千秋萬事》專訪時表示，台灣有民進黨真的是倒了八輩子的霉，民進黨只要下架反核、台獨兩個神主牌，台灣馬上撥雲見日，兩岸馬上能看見和平的曙光，產業不用擔心缺電，馬上就有未來。

鄭麗文表示，因為兵兇戰危、兩岸局勢升高，她才會把推動兩岸和平，作為重大的使命與志業，未來三到五年之間，正是台灣的關鍵時刻，可是當家的每天鬧事，甚至不惜破壞台灣的民主憲政，台灣的民主憲政是防衛韌性最關鍵的一環，把台灣的自由民主法治破壞殆盡，這難道不是國安防衛的重要一環嗎？反核讓台灣陷入能源危機，每天說美國重視軍購，那美國難道不重視核能嗎，為什麼不講這個？美國已經說過多少次、多少年，不能理解台灣反核。

鄭麗文批評民進黨錯誤的兩岸政策，就是將台灣推向兵兇戰危、讓國際社會高度焦慮的原因，賴總統一直不斷試探挑釁、踩紅線的邊界，毫無感受到想要緩和兩岸關係、釋出橄欖枝締造兩岸和平，因為兩岸越是對立，越有利賴清德販賣亡國感，他也只剩這個方式動員選票，因為他沒有政績、個人人格特質讓大家喜歡，也沒有任何可以解決問題的能力，只有不斷地加深兩岸的恐懼，透過仇恨、恐懼做政治動員，不斷在內部找敵人。



