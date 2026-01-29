鄭麗文喊「中國是親人」！媒體人：荒謬至極、睜眼說瞎話

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨主席鄭麗文28日在中常會談話時稱「美國是恩人，中國是親人」，引發批評。媒體人詹凌瑀今（29）日砲轟，鄭麗文荒謬至極，簡直是睜眼說瞎話，「有鄭麗文這種黨主席，國民黨是要滅黨了嗎？」。

詹凌瑀：鄭麗文荒謬至極

詹凌瑀發文表示，看到鄭麗文說「美國是恩人，中國是親人」，鄭還說什麼「做不出相殘的事情」，真的覺得荒謬至極，「我們怎麼會跟中國是親人？」。

詹凌瑀質疑，親人會用上千枚飛彈對準對方嗎？ 親人會動不動就跑來軍演、封鎖周邊海域威脅嗎？ 親人會整天在國際上打壓，還要脅要打對方嗎？ 親人會極盡所能利用第五縱隊滲透、分化對方嗎？

詹凌瑀：別用話術包裝侵略者野心

詹凌瑀強調，面對一個時時刻刻想併吞台灣的政權，這種時刻還在談什麼「血濃於水」，簡直是睜眼說瞎話，完全無視台灣面臨的真實威脅，別再用這種話術來包裝侵略者的野心了，真是胡扯。有鄭麗文這種黨主席，國民黨是要滅黨了嗎？

更多三立新聞網報導

鄭麗文稱「中國是親人」 陸委會：一天到晚想併吞的親戚，有何意義？

要鄭麗文為「恩人說」道歉！張亞中：奴僕心態傷害台灣人民

鄭麗文扯「中國是親人」！基進批統戰話術：習近平放棄犯台可得諾貝爾獎

鄭麗文稱中國是親人！林濁水看傻：要不要清醒一下頭腦？

