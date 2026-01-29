鄭麗文喊「中國是親人」！林濁水1句暗諷回擊

政治中心／曾詠晞報導



國民黨主席鄭麗文28日中常會致詞時，針對即將登場的國共論壇發表談話，並提出「美國曾經是我們的恩人，但中國是我們的親人」之比喻，引發政壇高度關注。對此，前立委林濁水於今（29）日在臉書發文，質疑中國不放棄動武的立場與「親人」說法自相矛盾，更直言要鄭麗文「要不要清醒一下頭腦？」，雙方就兩岸論述展開激烈交鋒，引起眾多網友討論。





鄭麗文高喊「美是恩人、中是親人」！林濁水酸：清醒一下頭腦

國民黨主席鄭麗文宣稱：除了「九二共識、反對台獨」，我們沒有任何交換條件，因為根本不需要。（圖／翻攝自鄭麗文臉書）

國共平台再啟動 鄭麗文提「恩親論」

鄭麗文28日在中常會指出將於2月2日赴北京出席的國共論壇是成功的第一步，未來將擴大該平台以維持兩岸穩定。她強調「美國曾經是我們的恩人，但中國是我們的親人，絕對做不出骨肉相殘的事情」，兩岸若能達成和解，亦能帶動美中合作。此外，面對媒體質疑國民黨以阻擋軍購換取論壇門票，鄭麗文反駁，重申除了堅持「九二共識、反對台獨」外，絕無任何條件交換，並向賴清德總統喊話，只要接受九二共識，台海和平榮景並非難事。

鄭麗文28日在中常會提到「美國曾經是我們的恩人，但中國是我們的親人」，引發網友熱議。（圖／翻攝自鄭麗文臉書）

前立委林濁水發文表示，鄭麗文一邊說中國是親人，但中國不放棄對台動武，對於是否還能稱之為親人表示疑惑。（圖／翻攝自鄭麗文臉書）

林濁水不解：不放棄動武算哪門子親人？

針對鄭麗文的「恩親論」，前立委林濁水發文表示，「美國曾經是台灣的恩人」的確是事實，無論是早期的經濟援助，或是透過軍援、共同防禦條約與第七艦隊協防，皆使台灣免於中共軍事威脅，這部分「那倒是真的」。然而，他對「中國是親人」一說感到不解，質問中國「三不五時強調不放棄對台灣動武」，這是否還能稱之為親人？他認為鄭麗文的邏輯前後矛盾，因此勸戒她「要不要清醒一下頭腦？」。不少網友也提出自身看法「整天要動武打台灣，這種親人能要嗎?」、「國民黨已經快人格分裂」。

