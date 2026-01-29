鄭麗文喊「中國是親人」！綠批認賊作父：如同跟家暴施暴者站在一起

記者楊士誼／台北報導

國民黨主席鄭麗文28日在中常會上表示「美國曾經是我們的恩人，但中國是我們的親人」，不需要在美中之間選擇。立院民進黨團幹事長鍾佳濱今（29）日直言，台灣人怎可能把敵人當親人，難道要認賊作父？而散播疑美論，豈不是恩將仇報？黨團副幹事長范雲也表示，中國每天對親人威脅、暴力「就是家暴」，鄭麗文未曾譴責還站在加害方譴責受害者，她不該跟施暴者站在一起。

鍾佳濱表示，台灣在與美關稅談判上爭取到很好的條件，因此對國內還有人要用親中、疑美的角度，懷疑美國維持的貿易原則感到非常遺憾，難道無視於政府談判團隊幫忙爭取好條件，還要質疑跟拖延，不怕日久生變？他直言，所有對於談判結果有任何質疑，都應該反過來思考「談好的就要照做」，這是各國一致的原則，在台灣絕不容許好不容易談來的好條件，因為藍白拖延而生變。

此外，鍾佳濱也表示，對於「中國親人、美國恩人」說感到非常問號，中國一天到晚派軍機軍艦擾台，在台灣人心中是敵人，鄭麗文居然把敵人比喻成親人，儘管兩岸人民希望和平交流，只要習近平一天不放手、國台辦一天不停止嗆聲、共軍不停止擾台，怎可能把敵人當親人，「難道你要認賊作父？」至於美國是「恩人」也大可不必，任何國家都是友人，大家平等交往、共同互惠，那散播大量疑美論豈不是恩將仇報？他也呼籲鄭麗文，千萬不要認賊作父、恩將仇報。

范雲則諷刺，是不認為中國是親人，就算是親人，這人每天對親人威脅、暴力「這就是家暴」，而家暴需要國家介入，在國家之間就是國際介入。她批評，鄭麗文何時對家暴的親人有譴責？鄭麗文甚至站在家暴加害方譴責受害者，她不應該跟家暴施暴者站在一起。

