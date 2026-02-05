鄭麗文喊「九二共識沒這麼可怕」...賴清德回酸「習近平早說是一個中國」：有人欣然接受代表她真是中國人、推展兩岸統一！

國民黨日前舉行國共論壇，國民黨主席鄭麗文主持中常會時也說，九二共識沒有這麼可怕，喊話執政黨接受。總統賴清德今（5）日出席活動時回應，習近平已經多次說明九二共識就是一個中國原則，「如果有人欣然接受九二共識，並且不害怕的話，表示他真的是中國人，同時也積極在推展兩岸的統一。」

賴清德今日出席彰化紡織產業座談會，媒體問及，習近平公開講説要求慎重處理軍售問題，對比台灣在野黨在立法院十次擋軍購特別條例，總統怎麼看？

賴清德回應，關於九二共識，中國國家主席習近平先生已經多次說明，就是一個中國原則，台灣方案就是一國兩制，完全沒有中華民國表述的空間，在這種狀況之下，「如果有人欣然接受九二共識，並且不害怕的話，表示他真的是中國人，同時也積極在推展兩岸的統一。」

賴清德再說，要進行兩岸的交流合作，一定要先把正事辦好，也就是中央政府總預算和國防特別預算一定要順利審查通過，這樣才可以贏得國人的信任，也不至於對台灣帶來危險。過去他在醫院服務，常常跟門診病人提醒，健康非常重要，如果沒有健康，賺再多的錢也沒有用，個人如此，國家也是如此。

賴清德指出，這幾年來國家持續進步，社會持續發展，經濟也越來愈好，去年經濟成長率高達8.63%，股市已經突破三萬點，就業情況十五年來最好，所以當國家持續在有這些重大成果的時候，國防一定要持續強化，有強大的國防保護國家主權、維護民主自由的生活方式，這些重大成果也才有辦法保障。

賴清德最後說，因此他希望在野黨能夠不忘當初參選的初衷，一定要維護國家的利益、人民的利益，不要因為要進行兩岸的合作，就來推遲中央政府總預算以及國防特別預算的審查。

