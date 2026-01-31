即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

國民黨主席鄭麗文近期接受《經濟學人》（The Economist）專訪時稱，「台灣人應接受自己是中國人」。對此，民進黨立委吳沛憶今（31）日回應，鄭麗文一直想當中國人，但隨便在菜市場詢問，相信大部分人是不認同自己是「中國人」的，台灣很棒，擁有很好的社會福利，經濟也在成長；至於談及民眾黨主席黃國昌卸任立委一事，吳則持正面看待，期許在立法院新的會期中，朝野各政黨能回歸理性溝通的討論。





今早8時起，劉耀仁在吳沛憶的陪同下，前往國興、東門等市場掃街拜票，並於直興市場接受媒體聯訪，回應選戰議題。

關於鄭麗文的主張，吳沛憶表示，鄭麗文一直想當中國人，相信大家在菜市場，出來隨便在路上走，問問看台灣人認不認同自己是中國人，相信大部分人都不認同；她強調，台灣很棒，擁有很好的社會福利，經濟、股票也都在成長，為何不強壯自己的國家，讓人民可過安心、安全的生活，這才是每個政黨或政治人物應做的事。

談及黃國昌，吳沛憶說，他的離開對於立法院而言是件好事，過去因黃的個人堅持，讓很多溝通、協商都沒有辦法進行，但國會本就是一個代表各方民意的地方，各種意見本應好好溝通，還是期待新會期開始後，可回歸理性討論，讓國家可以順利運作。





原文出處：快新聞／鄭麗文喊「台灣人應接受自己是中國人」 吳沛憶怒了：去菜市場問問看

