鄭麗文喊「應接受是中國人」 吳沛憶怒批：去菜市場問問看誰認同

國民黨主席鄭麗文近日接受訪問時稱「台灣人應接受自己是中國人的事實」，且盼透過與中國國家主席習近平和解，讓國民黨重返執政。對此，民進黨立委吳沛憶今（31）日批評，隨便在菜市場詢問，大部分民眾都不會認同自己是「中國人」，讓人民能夠安心、安全地生活，才是政黨與政治人物該做的事。

《經濟學人》29日刊國民黨主席鄭麗文的專訪內容，鄭麗文在中國持續於台灣周邊進行軍演的情勢下，仍反對提高軍事支出，並主張「台灣人應接受自己是中國人」，且盼與國國家主席習近平和解，讓國民黨重返執政。

針對鄭麗文的主張，民進黨立委吳沛憶今（31）陪同爭取連任的台北市議員劉耀仁前往市場掃街拜票時表示，鄭麗文一直想當中國人，相信在菜市場、路上隨便走，詢問台灣人是否認同自己為中國人，相信大部分人都不認同。她強調，台灣很棒，擁有很好的社會福利，經濟、股票也都在成長，「為何不強壯自己的國家，讓人民可過安心、安全的生活？」這才是每個政黨或政治人物應做的事。

談及民眾黨團總召黃國昌，吳沛憶指出，他的離開對立法院而言是件好事，過去因黃國昌的個人堅持，使許多溝通、協商都無法進行，國會為代表各方民意的地方，各種意見應好好溝通，期待新會期開始後，可回歸理性討論，讓國家可以順利運作。





