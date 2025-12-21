鄭麗文喊「我是中國人」 Kolas：「認同」已成國安問題

前總統府發言人、前立委谷辣斯·尤達卡21日舉辦新書「禮物：一本關於台灣認同的書」簽書會。(記者叢昌瑾攝)

〔記者陳昀／台北報導〕前總統府發言人Kolas Yotaka今舉行新書《禮物：一本關於台灣認同的書》簽書會時指出，當前面對國際緊張局勢，國會最大黨的黨主席公然喊出「我是中國人」、「促進中華民族兩岸雙贏」時，「國家認同」是一個國安問題，她也期待全世界能知道，台灣是多元認同的國家，而不是相對民主化的中國社會。

Kolas指出，這本書主張，面對中共威嚇，台灣除了應具備軍備、能源韌性；「認同」也是台灣的國安議題。這本書也是她對於「你是中國人嗎？」、「你是中華民族嗎？」兩個問題的自問自答。

「我不是中國人。」Kola表示，不論血緣上、地理上、情感上、政治上、生命經驗上，她都不是中國人，而且她認為大部分台澎金馬人跟她一樣；至於是不是中華民族？「我認為我不是，在座的各位也不是」，因為世界上沒有一個族叫做「中華民族」。

Kolas爬梳歷史指出，中華民族起源於一百多年前，孫中山要創建中華民國，革命派主張推翻滿清、驅逐韃虜，因此在中國以漢滿蒙回藏「五族共和」的理念建立新的國家，成為「中華民族」，但如今的台澎金馬，並沒有漢滿蒙回藏，我們有華人後代、原住民、越南、印尼的孩子，台澎金馬的中華民國，並不是「五族共和」那個遙遠的中華民國。

Kolas說，當前我們面對現在非常緊張的局勢，尤其國會最大黨的黨主席公然喊出「我是中國人」、「促進中華民族兩岸雙贏」時，「認同」是一個國安問題，國家安全可以訴諸國防預算的提升、能源韌性的提升，也可以不斷考究認知作戰，但若遇到人民認同脆弱的國家，會遇到什麼問題？希望大家可以有更多思考。

Kolas期盼，如果全世界都知道，台灣是多元認同，而不是比較民主化的中國社會，我們不斷強化對自己的認識，將是台灣往前走、抵抗嚴峻挑戰的第一步。

前總統府發言人Kolas Yotaka今舉行新書《禮物：一本關於台灣認同的書》簽書會。(記者陳昀攝)

