鄭麗文喊「普丁不是獨裁者」！他譏國民黨神邏輯：為何賴清德是？

政治中心／許智超報導

國民黨新任黨主席鄭麗文接受《德國之聲》專訪，過程中語出驚人稱「俄羅斯總統普丁不是獨裁者」，認為這樣扣帽子不合理也不公平，讓記者當場傻眼，直呼「這個是開啟了一個新的國際理論」。對此，粉專「Mr.柯學先生」忍不住酸說，國民黨的神邏輯「普丁不是獨裁者，但賴清德是！」而政治工作者周軒也不禁質疑，「國民黨這是不是代表你們整個黨的態度？」

《德國之聲》今（31）日釋出專訪鄭麗文的新聞跟影片，鄭麗文在專訪中表示，台灣絕對不可能會是第二個香港，但總統賴清德跟民進黨的做法跟講法，很可能把台灣變成第二個烏克蘭。記者對此直言，「感覺這個決定權不在台灣手上，而是在習近平手上？」

然而，這句話讓鄭麗文相當不以為然，「我不這麼認為！我完全不這麼認為」，記者則回應「作為歐洲媒體跟您報告，那是您不這麼認為…」話還沒說完，鄭麗文就不滿說「那你不是訪問我嗎，如果你不想聽我的話何必訪問我？」更嗆「你剛剛的判斷我並不認同，我非常地不認同！」

記者無奈表示，不認同沒關係，但俄烏戰爭爆發時，很多人也覺得應該可以透過談判和平解決。對此，鄭麗文認為，俄烏戰爭根本不該爆發，且這不只是普丁的關係。記者直言，事實證明歐洲人已經認清了，若一場戰爭要爆發，能夠決定的是這個獨裁者，而不是其他的民主政權。

這番話又讓鄭麗文十分不滿，稱「普丁並不是獨裁者！他是民主選出來的領袖」，讓記者傻眼直呼「普丁不是獨裁者？這個是開啟了一個新的國際理論」。鄭麗文稱，俄羅斯已民主化多年，全世界沒有完美的民主社會，但普丁是透過民主選票產生的總統，就不能說他是獨裁者，這樣的帽子扣上去太不合理，也太不公平。

臉書粉專「Mr.柯學先生」就忍不住吐槽，國民黨的神邏輯就是「普丁不是獨裁者，但賴清德是！」周軒也傻眼發文，國際理論大師鄭麗文主席重新定義了俄烏戰爭的問題，那要請問國民黨，「這是不是代表你們整個黨的態度？」

