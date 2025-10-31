鄭麗文喊「普丁不是獨裁者」 律師學者點破國民黨殘破邏輯：憑什麼說賴清德是？

國民黨新任黨主席鄭麗文。 圖：擷取自國民黨臉書

[Newtalk新聞] 國民黨新任黨主席鄭麗文接受《德國之聲》專訪，語出驚人稱俄羅斯總統「普丁不是獨裁者」，因他是民主選出來的領袖，認為這樣扣帽子不合理也不公平，讓外媒當場傻眼。這一邏輯震撼眾人，律師和學者紛紛點破邏輯，國民黨憑什麼說蔡英文和賴清德是獨裁者？

鄭麗文接受《德國之聲》訪問，德媒指出台灣要不要變烏克蘭，這個決定權並不在台灣手上，而是在習近平手上。鄭麗文不認為，稱俄烏戰爭不應該爆發。未料，當記者質疑這只是她個人不這麼認為時，鄭麗文反嗆對方，「那你不是訪問我嗎？那如果你不想聽我的話，你今天何必訪問我呢？」，同時反指賴清德和民進黨會把台灣變第二個烏克蘭。

德國之聲記者談到俄烏戰爭問題時提到，歐洲人已經認清，如果戰爭會爆發能夠決定的是普丁這一位獨裁者時，鄭麗文突打斷發言並語出驚人地說：「普丁並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」，這讓記者震驚，「妳這是開啟了一個新的國際理論」。

鄭麗文這段發言震驚所有人，律師陳怡凱透過「一個律師的筆記本」粉專指出，如果俄羅斯那種「選舉」也能算是「民主選出來的領袖」，那世界上應該就沒有獨裁者了。

由於國民黨這十年來動不動就喊民進黨的兩任總統蔡英文和賴清德獨裁，他納悶，「既然如此，蔡英文、賴清德又何嘗不是民主選出來的領袖？而且選舉的正當性比普丁好上太多，憑什麼說他們獨裁？」

陳怡凱研判，國民黨接下來會越來越不掩飾把臺灣拉向中俄的企圖。下一個階段，大概就會說中國共產黨的「民主集中制」才是真民主、臺灣是假民主了。畢竟，毛主席說過的「共產黨不但要民主，尤其要集中」。等到他們的「真民主」實現之後，大家就可以體驗一下「被集中」的美妙了。

成功大學教授李忠憲則指出，普丁具備許多「獨裁者」的特徵：權力高度集中、反對派與媒體受壓、選舉與制衡機制被削弱。

李忠憲認為，按照這種邏輯思維，藍白選民說賴清德是獨裁者是一點道理都沒有。他吐槽，鄭麗文這樣子的論述，強調普丁不是獨裁者，這些定義，其實隱含認為習近平就是獨裁者，她是在臭習近平！

