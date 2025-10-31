鄭麗文喊「普廷不是獨裁者」德國之聲記者當場傻眼：有閱讀國際新聞？

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨主席當選人鄭麗文近日接受「德國之聲」專訪，與採訪記者展開一段激烈交鋒。鄭堅稱，俄羅斯總統普廷並非獨裁者，而是「民主選出來的領袖」；主持人則當場直呼，鄭開啟了一個新的國際理論，並反問「國際新聞你有在閱讀嗎？」

談及俄烏戰爭議題，記者鄒宗翰指出，歐洲人已經認清，若戰爭爆發面對獨裁者時，能夠決定的是獨裁者本人、而非其他民主政權。鄭麗文立即糾正說，「普廷並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖。」

鄒宗翰則質疑，「普廷不是獨裁者，你這是開啟了一個新的國際理論」，並追問「俄羅斯的民主選舉...主席您很瞭解台灣的狀況，國際新聞你有在閱讀嗎？」

「我比你熟多了！」鄭麗文表示，俄羅斯已民主化很多年，且全世界沒有一個完美的民主社會，即便今天美國的民主，都有非常多的問題有待改革，「普廷是一個透過民主選票產生的總統，你就不能說他是獨裁者，這樣的帽子扣上去，太不公平。」

對此，兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤受訪表示，對於普廷是不是獨裁者這件事情，在民主社會都有非常清楚的判斷，什麼只要有民主選舉就不會有獨裁？顯然鄭麗文念法律、混政治，其專業程度真的可以丟到垃圾桶，不要為了當「統一女神」，發言就完全背離常識、背離事實和良知。

民進黨立委郭國文也批評，走「紅」的鄭麗文開始到處攻擊民主，認知扭曲到如此，竟然還可以選上最大在野黨的黨主席，可預見在她帶領下的國民黨，將變得跟鄭一樣極端。可笑的是，國民黨前一個黨主席朱立倫因力挺效仿納粹的行為，與德國在台協會互批；下一任黨主席鄭麗文為了挺獨裁者，對德國之聲的主持人口出惡言。

